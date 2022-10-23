https://sputnik-abkhazia.ru/20221023/vysokiy-uroven-terroristicheskoy-ugrozy-v-temryukskom-rayone-prodlili-1042203340.html

Продлен высокий уровень террористической угрозы в Темрюкском районе Кубани

Продлен высокий уровень террористической угрозы в Темрюкском районе Кубани

Распоряжение об продлении подписал глава края Вениамин Кондратьев. 23.10.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 23 окт - Sputnik. Продлено действие "желтого" уровня террористической угрозы в Темрюкском районе Краснодарского края, сообщает оперштаб края. Он будет действовать с 20:00 23 октября по 20:00 3 ноября."Желтый" уровень террористической угрозы в Темрюкском районе был объявлен после теракта на Крымском мосту, 8 октября. Тогда же Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты перехода через Керченский пролив.Подобные меры уже вводились в граничащих с Украиной регионах - в Белгородской и Курской областях. Они не раз подвергались обстрелам со стороны ВСУ, которые оканчивались пожарами, выходом из строя гражданской инфраструктуры и даже человеческим жертвами.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221022/dvoe-chelovek-pogibli-v-rezultate-ukrainskogo-obstrela-goroda-v-belgorodskoy-oblasti-1042194751.html

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