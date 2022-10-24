https://sputnik-abkhazia.ru/20221024/abkhaziya-vo-sne-i-nayavu-vystavka-rabot-olgi-dubinskoy-otkrylas-v-tsvz-1042223803.html

Абхазия во сне и наяву: выставка работ Ольги Дубинской открылась в ЦВЗ

Абхазия во сне и наяву: выставка работ Ольги Дубинской открылась в ЦВЗ

Ольга Дубинская – кинорежиссер, фотохудожник, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени, автор фильма о Владиславе Ардзинба. 24.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-24T15:45+0300

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СУХУМ, 24 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Фотовыставка Ольги Дубинской "Сны об Апсны" открылась в Центральном выставочном зале Абхазии 24 октября.Один из организаторов, актер Кесоу Хагба рассказал, что у Дубинской около двух тысяч фотографий, сделанных в Абхазии. На выставке представлены 70 ее работ.Актер вспомнил, как Дубинская после Отечественной войны народа Абхазии организовала гастроли Абхазского драмтеатра в Болгарии, труппа выступила на одном из престижных фестивалей."Мы имели "сорок первые" паспорта, где было написано "Республика Абхазия". Мы их получили в Гудауте, никто не понимал, что это за документы. Она всем объясняла, что есть такая республика. Она повезла нас в Белоруссию, Санкт-Петербург, Москву на самые лучшие фестивали. А как она разговаривала с пограничниками и милиционерами – это необъяснимо", – вспомнил он.Муж Дубинской, режиссер и сценарист Дмитрий Минченок сказал, что Ольга всегда считала, что "герои – это те, кто при жизни, и не надо ждать их ухода"."Я хотел показать Абхазию ее глазами, чтобы все увидели, что герои ходят среди нас. Все, кто сегодня здесь, с кем я сейчас говорю – это герои Абхазии, и надо успеть им это сказать. Олина выставка – попытка это сделать", – сказал он.Впервые Дубинская посетила Абхазию в 1997 году."Сначала она говорила, что Сухум – это поверженный титан, а потом она стала говорить, что титаны – это люди, которые здесь живут. Видела она не разруху и не боль, а вечную любовь и радость", – добавил Минченок.Директор Центрального выставочного зала Эльвира Арсалия подчеркнула, что, по ее мнению, Ольге Дубинской удалось "распознать культурный код абхазов".Ольга Дубинская – кинорежиссер, автор фильма о первом президенте Абхазии "Страсти по Владиславу", снятого в России, фотохудожник, кавалер высшего ордена Республики Абхазия "Ахьдз-Апша".В годы блокады в Абхазии Дубинская опубликовала в российской прессе более 60 статей, посвященных республике.Ольга организовывала гастроли Государственной хоровой капеллы Абхазии, Абхазского драматического театра в России и в Европе. Дубинская – автор книги "Сны об Апсны".Она скончалась в октябре 2012 года, ее памяти посвящена книга Геннадия Аламиа "Пронзенная светом".

https://sputnik-abkhazia.ru/20221023/sny-ob-apsny-i-prazdnik-urozhaya-kulturnaya-afisha-abkhazii-1042207060.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20171023/xagba-ob-olge-dubinskoj-rasskazyvala-pravdivuyu-istoriyu-ob-abxazii-1022205437.html

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