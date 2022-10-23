https://sputnik-abkhazia.ru/20221023/sny-ob-apsny-i-prazdnik-urozhaya-kulturnaya-afisha-abkhazii-1042207060.html

“Сны об Апсны” и праздник урожая: культурная афиша Абхазии

“Сны об Апсны” и праздник урожая: культурная афиша Абхазии

Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу культурных событий с 24 по 30 октября. 23.10.2022, Sputnik Абхазия

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Сария Кварацхелия, SputnikАбхазский государственный молодежный театр26 октября в 19:00 зрителям покажут спектакль по пьесе Антона Чехова "Медведь”, постановку о любви, молодости, энергии и жажде жизни.РУСДРАМ23 октября в 19:00 - “Кьоджинские перепалки”. Комедия венецианского драматурга Карло Гольдони поставлена известным московским режиссером Александром Коручековым.29 и 30 октября в 19:00 - премьера “В лучах”. Моноспектакль в одном действии исполняет актриса Ирина Делба. Режиссер-постановщик Антон Корнилов.ЦВЗС 24 по 28 октября в Центральном выставочном зале Сухума откроется фотовыставка “Сны об Апсны” Ольги Дубинской. Открытие выставки в 13:00.SKLADНа культурной площадке SKLAD с 19 по 29 октября работает выставка “Алада”. Экспозиция будет открыта с 13:00 до 20:00.В АбхазииВ Лыхны впервые после начала пандемии пройдет праздник урожая. Праздничные гуляния по традиции состоятся на исторической поляне Лыхнашта в пятницу, 28 октября. Начало мероприятия запланировано на 12:00.Там жители всех сел Гудаутского района и Нового Афона представят изделия ручной работы, домашнюю продукцию, традиционные блюда и сезонные фрукты. Все это посетители смогут попробовать бесплатно.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221020/odin-iz-samykh-uspeshnykh-irakliy-khintba-podvel-itogi-teatralnogo-sezona-1042162524.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221021/prazdnik-urozhaya-proydet-v-sele-lykhny-vpervye-posle-nachala-pandemii-covid-19-1042183620.html

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