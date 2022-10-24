https://sputnik-abkhazia.ru/20221024/abkhazskiy-dramteatr-primet-uchastie-v-teatralnom-festivale-kavkazskiy-melovoy-krug-1042230951.html
Абхазский драмтеатр примет участие в театральном фестивале "Кавказский меловой круг"
Абхазский драмтеатр примет участие в театральном фестивале "Кавказский меловой круг"
В фестивале примут участие театры республик Кавказа и Краснодарского края. 24.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-24T21:15+0300
2022-10-24T21:15+0300
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СУХУМ, 24 окт - Sputnik. Абхазский драматический театр имени Самсона Чанба примет участие в VII Межрегиональном фестивале адыго-абхазских театров "Кавказский меловой круг". Об этом сообщает руководство театра.Культурное мероприятие пройдет с 24 по 29 октября в столице Адыгеи, Майкопе.Помимо абхазского театра, в фестивале примут участие Национальный театр Адыгеи, Даргинский музыкально-драматический театр имени Омарлы Батырая, Кабардинский драматический театр имени Али Шогенцукова, Краснодарский академический театр имени Максма Горького, Абазинский драматический театр и Черкесский драматический театр имени Мухарбека Акова.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/pervaya-postanovka-o-sarii-lakoba-v-abkhazskom-dramteatre-1037760598.html
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культура, абхазский драматический театр, новости, абхазия, россия
Абхазский драмтеатр примет участие в театральном фестивале "Кавказский меловой круг"
В фестивале примут участие театры республик Кавказа и Краснодарского края.
СУХУМ, 24 окт - Sputnik. Абхазский драматический театр имени Самсона Чанба примет участие в VII Межрегиональном фестивале адыго-абхазских театров "Кавказский меловой круг". Об этом сообщает руководство театра.
Зрителям абхазский театр представит спектакль Мадины Аргун "Сариа", поставленный по пьесе кабардинского драматурга Зарины Кануковой. Спектакль рассказывает о трагической судьбе лидера советской Абхазии Нестора Лакоба.
Культурное мероприятие пройдет с 24 по 29 октября в столице Адыгеи, Майкопе.
Помимо абхазского театра, в фестивале примут участие Национальный театр Адыгеи, Даргинский музыкально-драматический театр имени Омарлы Батырая, Кабардинский драматический театр имени Али Шогенцукова, Краснодарский академический театр имени Максма Горького, Абазинский драматический театр и Черкесский драматический театр имени Мухарбека Акова.