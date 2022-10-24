https://sputnik-abkhazia.ru/20221024/bank-abkhazii-vypustil-novye-pamyatnye-monety-1042230669.html
Банк Абхазии выпустил новые памятные монеты
Банк Абхазии выпустил новые памятные монеты
Серебряные монеты необычной формы выпустят небольшим тиражом - по сто экземпляров. 24.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-24T20:56+0300
2022-10-24T20:56+0300
2022-10-24T20:56+0300
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СУХУМ, 24 окт - Sputnik. Банк Абхазии выпустил новые памятные монеты "Черкес" и "Черкешенки" из серии "Одежда и вооружение народов Кавказа". Об этом говорится на сайте Нацбанка. Необычна и форма монет - в это раз они прямоугольные, размером 42 на 70. Реверс монет украшают рисунки художника Батала Джапуа. Изображения черкесского воина и девушек нанесены на металл с помощью метода цветной тампонной печати. На аверсе изображены абхазские воины с известной фотографии второй половины XIX в. Д. И. Ермакова "Абхазские депутаты".Номинал монет - 20 апсар. Каждую из них выпустят тиражом в сто экземпляров.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220606/geroi-iskandera-muzey-banka-abkhazii-predstavil-novye-monety-1039429320.html
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абхазия, новости, национальный банк абхазии, монеты
абхазия, новости, национальный банк абхазии, монеты
Банк Абхазии выпустил новые памятные монеты
Серебряные монеты необычной формы выпустят небольшим тиражом - по сто экземпляров.
СУХУМ, 24 окт - Sputnik.
Банк Абхазии выпустил новые памятные монеты "Черкес" и "Черкешенки" из серии "Одежда и вооружение народов Кавказа". Об этом говорится
на сайте Нацбанка.
Металл, из которого сделаны монеты - это серебро 925 пробы. Содержание чистого металла - 150 грамм.
Необычна и форма монет - в это раз они прямоугольные, размером 42 на 70. Реверс монет украшают рисунки художника Батала Джапуа. Изображения черкесского воина и девушек нанесены на металл с помощью метода цветной тампонной печати.
На аверсе изображены абхазские воины с известной фотографии второй половины XIX в. Д. И. Ермакова "Абхазские депутаты".
Номинал монет - 20 апсар. Каждую из них выпустят тиражом в сто экземпляров.