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Батал Чежия проведет бой за титул чемпиона России
Батал Чежия проведет бой за титул чемпиона России
Трансляция матча, на котором выступит абхазский спортсмен, начнется в 18:00 на канале "Матч-ТВ". 24.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-24T10:41+0300
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СУХУМ, 24 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Батал Чежия 29 октября в Москве проведет бой за титул чемпиона России в полутяжелой весовой категории 79 килограммов. В биографии Максима Смирнова 25 боев на профессиональном ринге, в девяти из них он выиграл, 13 раз уступил и три раза судьи фиксировали "ничью". Батал Чежия отмечает, что несмотря на то, что у его соперника не лучшие показатели, он имеет хороший опыт выступлений на профессиональном ринге и серьезно настроен на предстоящий бой. Батал Чежия – обладатель титула чемпиона СНГ и славянских стран по версии журнала "Про Бокс". На профессиональном ринге он провел 16 боев, из них 11 побед, 2 ничьи и 3 поражения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220609/bokser-batal-chezhiya-pobedil-tekhnicheskim-nokautom-v-reytingovom-boyu-v-moskve-1039488662.html
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Батал Чежия проведет бой за титул чемпиона России
10:41 24.10.2022 (обновлено: 15:53 24.10.2022)
Трансляция матча, на котором выступит абхазский спортсмен, начнется в 18:00 на канале "Матч-ТВ".
СУХУМ, 24 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Батал Чежия 29 октября в Москве проведет бой за титул чемпиона России в полутяжелой весовой категории 79 килограммов.
Боксерский вечер будет проходить во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. За чемпионский титул абхазский спортсмен будет боксировать с Максимом Смирновым из Перми.
В биографии Максима Смирнова 25 боев на профессиональном ринге, в девяти из них он выиграл, 13 раз уступил и три раза судьи фиксировали "ничью".
Батал Чежия отмечает, что несмотря на то, что у его соперника не лучшие показатели, он имеет хороший опыт выступлений на профессиональном ринге и серьезно настроен на предстоящий бой.
Батал Чежия – обладатель титула чемпиона СНГ и славянских стран по версии журнала "Про Бокс". На профессиональном ринге он провел 16 боев, из них 11 побед, 2 ничьи и 3 поражения.