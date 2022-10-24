https://sputnik-abkhazia.ru/20221024/batal-chezhiya-provedet-boy-za-titul-chempiona-rossii-1042216755.html

Батал Чежия проведет бой за титул чемпиона России

Батал Чежия проведет бой за титул чемпиона России

Трансляция матча, на котором выступит абхазский спортсмен, начнется в 18:00 на канале "Матч-ТВ". 24.10.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 24 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Батал Чежия 29 октября в Москве проведет бой за титул чемпиона России в полутяжелой весовой категории 79 килограммов. В биографии Максима Смирнова 25 боев на профессиональном ринге, в девяти из них он выиграл, 13 раз уступил и три раза судьи фиксировали "ничью". Батал Чежия отмечает, что несмотря на то, что у его соперника не лучшие показатели, он имеет хороший опыт выступлений на профессиональном ринге и серьезно настроен на предстоящий бой. Батал Чежия – обладатель титула чемпиона СНГ и славянских стран по версии журнала "Про Бокс". На профессиональном ринге он провел 16 боев, из них 11 побед, 2 ничьи и 3 поражения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220609/bokser-batal-chezhiya-pobedil-tekhnicheskim-nokautom-v-reytingovom-boyu-v-moskve-1039488662.html

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