https://sputnik-abkhazia.ru/20221024/delegatsiya-iz-abkhazii-prinyala-uchastie-v-forume-dialog-kultur-v-pitere-1042229192.html

Делегация из Абхазии приняла участие в форуме "Диалог культур" в Питере

Делегация из Абхазии приняла участие в форуме "Диалог культур" в Питере

XVI Международный медиа-форум "Диалог культур" проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 октября. 24.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-24T19:27+0300

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СУХУМ, 24 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Журналисты из Абхазии приняли участие в Международном медиа-форуме "Диалог культур" в Санкт-Петербурге. От Абхазии в форуме принимают участие журналист Лана Абшилава и фотограф и режиссер Беслан Лагулаа. По словам Абшилава, 24 октября состоялось открытие форума и практическая конференция, где участники представили проекты, реализуемые в своих республиках, городах, регионах. Журналистка отметила, что форум "Диалог культур" - хорошая возможность для новых знакомств с коллегами из стран СНГ, ведь ежегодно состав участников обновляется и расширяется. "Однозначно, форум полезен. Благодаря таким площадкам, мы можем ещё раз заявить о себе, рассказать о своей республике, культуре, жизни страны, обменяться опытом. Приятно слышать от коллег, что они бывали в Абхазии, были в восторге от природы , людей и ещё раз хотели бы посетить нас", - сказала она. В рамках форума будут подведены итоги конкурса "Я живу в России", который собрал более 1700 материалов из более чем 60 регионов страны. В Эрмитаже пройдет фотовыставка "Я здесь живу", где будет представлено 200 работ молодых фотографов из 11 стран, в том числе фотографии, сделанные Бесланом Лагулаа. Также в рамках выставки гостям покажут короткометражный фильм режиссера Джано Цурцумия "Гость" по одноименной новелле Михаила Лакрба.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221022/molodezhnyy-obrazovatelnyy-forum-otkrylsya-v-ochamchyre-1042196485.html

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