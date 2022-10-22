https://sputnik-abkhazia.ru/20221022/molodezhnyy-obrazovatelnyy-forum-otkrylsya-v-ochamchyre-1042196485.html

Молодежный образовательный форум открылся в Очамчыре

Молодежный образовательный форум открылся в Очамчыре

Молодежный образовательный форум “Вместе создавая будущее” проходит в городе Очамчыра с 22 по 26 октября. В нем участвуют делегации из Абхазии, Южной и... 22.10.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 22 окт – Sputnik, Сария Кварацхелия. Молодежный образовательный форум официально открылся в Очамчыре в субботу, 22 октября, сообщил корреспонденту Sputnik главный специалист по международным связям Госкомитета Абхазии по делам молодежи и спорту Руслан Инапшба.Участники форума прибыли в Очамчыру 21 октября. В этот же день прошли первые лекции. Мероприятие построено вокруг четырех образовательных направлений. Это медиасфера, молодежное самоуправление, волонтерство и командообразование.В рамках форума участники могут научиться тому, как продвигать свои социальные проекты в медиапространстве, создавать и реализовывать проекты.“В рамках курса командообразование мы научим их навыкам коммуникации, общения в виде нетворкинга. Также на площадках у нас задействованы российские специалисты из различных сфер. Они готовы поделиться своим опытом. Я думаю, это будет интересно не только для молодежи Абхазии, но и участникам из других стран", – подчеркнул Инапшба.Молодежный образовательный форум “Вместе создавая будущее” проходит в городе Очамчыра с 22 по 26 октября. Для участия в нем в Абхазию приехали гости из Южной и Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Санкт-Петербурга и Тамбова.

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