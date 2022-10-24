https://sputnik-abkhazia.ru/20221024/ingurges-mozhet-sokratit-obemy-vyrabotki-energii-k-kontsu-noyabrya-1042204095.html

ИнгурГЭС может сократить объемы выработки энергии к концу ноября

ИнгурГЭС может сократить объемы выработки энергии к концу ноября

Работа ИнгурГЭС приостанавливается при снижении уровня воды в Джварском водохранилище ниже 412 метров. 24.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-24T09:00+0300

2022-10-24T09:00+0300

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СУХУМ, 23 окт – Sputnik, Бадри Есиава. ИнгурГЭС может сократить объемы выработки энергии к концу ноября из-за слабого притока воды в Джварское водохранилище и высокого потребления электроэнергии населением. Об этом сообщил Sputnik гендиректор станции Леван Мебония."Почти в течение полутора месяцев уровень воды был на отметке 445 метров. Сегодня уже около 441 метра. Осенние дожди не помогли, и до апреля уровень воды уже не поднимется. Сколько будет поступать воды, столько и будем вырабатывать. То есть будем работать на притоке", – уточнил.По словам Мебония, снизить объемы выработки придется уже в двадцатых числах ноября в зависимости от погодных условий и того, насколько увеличится потребление электричества населением из-за похолоданий.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220526/problemy-so-vsekh-storon-v-sputnik-obsudili-spasenie-abkhazskoy-energetiki-1039267605.html

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