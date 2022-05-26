https://sputnik-abkhazia.ru/20220526/problemy-so-vsekh-storon-v-sputnik-obsudili-spasenie-abkhazskoy-energetiki-1039267605.html

Проблемы со всех сторон: как спасти абхазскую энергетику

Проблемы со всех сторон: как спасти абхазскую энергетику

Абхазские и российские эксперты обсудили пути решения энергетического кризиса в Абхазии. 26.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-26T17:55+0300

2022-05-26T17:55+0300

2022-05-27T10:14+0300

проблемы энергетической отрасли в абхазии

абхазия

электричество

экономика

пресс-центр

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Видеомост Москва-Сухум Международного информационного агентства Sputnik по теме "Ситуация в электроэнергетике Абхазии. Пути выхода из энергетического кризиса" состоялся в четверг, 26 мая. В обсуждении приняли участие заместитель министра экономики Абхазии Теймураз Миквабия, кандидат экономических наук, экс-директор Республиканского унитарного предприятия "Черноморэнерго" Аслан Басария и эксперт по энергетике, главный редактор журнала "Геоэнергетика.инфо" Борис Марцинкевич. Каковы масштабы проблемы и какими видятся перспективы его решения, читайте в материале Sputnik.Какие проблемы существуютМинистерство экономики Абхазии разрабатывает комплекс мер по выходу из экономического кризиса, который назревал последние 30 лет. Одной из таких мер стало повышение тарифа за потребленную электроэнергию. Постановление правительства вступит в силу для всех абонентов уже с 1 июля.Заместитель министра экономики Теймураз Миквабия охарактеризовал энергетический кризис и его основные причины. Проблемы в этой области он назвал всесторонними, они касаются как генерации, так и передачи электроэнергии."Проблемы есть со всех сторон, предпринимаются меры по выходу из этого кризиса. Проблема номер один – это вопрос генерации, у нас в связи с повышением объемов потребления электроэнергии в том числе потребителями, осуществляющими добычу криптовалют, на текущий момент генерации от ИнгурГЭС недостаточно для покрытия потребности в электроэнергии", – подчеркнул он.Вторым пунктом он назвал вопрос передачи электроэнергии, то есть не хватает линейных мощностей для того, чтобы выработанную электроэнергию донести до потребителей. И третий вопрос связан с проблемой взимания оплаты за потребленную электроэнергию.В продолжении темы свое видение о состоянии электроэнергетики озвучил бывший руководитель "Черноморэнерго" Аслан Басария, который напомнил, что ИнгурГЭС – единственный источник генерации."Этот комплекс разграничен с Грузией, с которой мы находимся в состоянии войны, и те договоренности, которые существуют по этому комплексу, не регламентированы, не расписаны и, к большому сожалению, они у нас закреплены в устной форме. И в рамках этих устных договоренностей мы двигаемся, по ним распределение электроэнергии, которая генерируется на комплексе ИнгурГЭС, происходит следующим образом – 40% генерации – это доля абхазской стороны, и 60% принадлежит грузинской стороне. Это первая проблема. Вторая проблема – это нехватка воды в Джварском водохранилище, из-за чего происходят отключения электричества. Проблемы также существуют с передачей, распределением и со сбытом электроэнергии", – рассказал Басария.По его мнению, проблема с собираемостью обусловлена тем, что вопросы потребления электроэнергии не контролируются, так как фактически не ведется учет электроэнергии. "Тарифы были низкие – 40 копеек для физических лиц и 85 для юридических, естественно, эти тарифы не могли обеспечивать бесперебойную подачу электроэнергии", – подчеркнул Басария.Оценивая ситуацию в области абхазской энергетики, российский эксперт Борис Марцинкевич сказал, что введение веерных отключений говорит о том, что в сети достаточно серьезные скачки напряжения."Вы говорите о необходимости учитывать потребленную электроэнергию, но я не думаю, что есть приборы учета, способные работать на перепадах от 110 до 250 вольт, они просто будут выходить из строя, так что не очень понятно, с какой стороны начинать", – заметил Марцинкевич.Майнинг – не абхазский вид спортаГоворя о влиянии майнинга на электроэнергию, Борис Марцинкевич сказал, что в России идет попытка его легализовать с тем, чтобы он вышел из тени, и люди, занимающиеся этим видом бизнеса, платили те тарифы, которые предусмотрены для коммерческих предприятий."Для Абхазии, мне кажется, это не тот вид спорта, необходимо решить вопрос, связанный со снабжением населения, для которого повышение тарифа критически сложно. Насколько мне известно, средний доход порядка 10 тысяч рублей, поэтому, допустим, переход на тарифы, которые сложились в России – 5,7 рублей за киловатт, для Абхазии маловероятно – это было бы на самом деле социальная катастрофа, если уж вещи своими словами называть", – сказал главный редактор журнала "Геоэнергетика.инфо".Для того, чтобы привести абхазскую энергетику в порядок, необходима большая и серьезная программа социально-экономического развития республики, считает российский эксперт."Если говорить о строительстве новых подстанций, с учетом того, как вы обеспечены горными реками, перспективы более чем значительные. Все упирается в то, что должны появиться якорные потребители, которые достаточно хорошо контролируемые государством, которые позволят получать хоть какие-то финансовые потоки, на основании которых можно рассчитать программу модернизации энергетики. К сожалению, в России не много информации, в связи с чем было приостановлено соглашение с компанией "Роснефть", с учетом того, что "Роснефть" обнаружила достаточно значительные запасы нефти в Абхазии. Если я правильно помню, говорилось о строительстве нефтеперерабатывающего завода. Вот он мог бы быть якорным потребителем в масштабах всей Абхазии", – считает Марцинкевич.Те отрасли, которые сейчас есть в республике, не являются энергоемкими – Абхазия традиционно зарабатывает на винной продукции, продукции сельского хозяйства и так далее. Но заработать достаточное количество денег на модернизацию энергетической отрасли таким образом не удастся, говорит он."Мне кажется, что прежде чем подходить к решению проблем, связанных с энергетикой, требуется какая-то программа развития всей экономики Абхазии. Надо восстанавливать, видимо, под контролем государства то, что всегда составляло предмет славы Абхазии – сколько у вас было пансионатов – 200-300? Гагра, Пицунда, давайте все на место. Мы видим, что происходит в Сочи, Крым стал труднодоступен в связи с последними событиями, может быть, эта отрасль – туризм, рекреационный, познавательный туризм более чем привлекательный для российского туриста", – указал Марцинкевич.Малые ГЭС как выходСтабилизировать ситуацию в энергетической области может работа, направленная на функционирование малых гидроэлектростанций."РусГидро" уже научилось реализовывать совместные проекты с "Росатомом", – это контейнерные электростанции малой мощности от пяти до 15 мегаватт, они не требуют ни плотины, ни деривационных каналов. Все это достаточно быстро и вроде не сильно дорого, но в любом случае можно понимать, на чем Абхазия может зарабатывать деньги, что позволит поднять и уровень жизни населения, и доходную часть бюджета, чтобы комплексно подходить к решению проблем всего энергетического хозяйства", –рассказал он.Развивая тему, заместитель министра экономики Теймураз Миквабия сказал, что запретов на развитие малых гидроэлектростанций в республике не существует. Предприниматель может обратиться в государственный орган и получить разрешение на строительство объекта генерации в той или иной реке, если все будет соответствовать экологическим требованиям."Никто не мешает построить для себя ГЭС и извлекать прибыль из оборудования для майнинга. У нас есть живой пример этого – СухумГЭС, он именно так и функционирует, объект долгие годы просто стоял и рушился, он был восстановлен. В настоящее время основной потребитель электроэнергии – оборудования для добычи криптовалют, с учетом местоположения и сетей, которые используются для передачи электроэнергии на объект, деятельность СухумГЭС и майнеров не наносит никакого вреда нашей энергосистеме", – отметил замминистра экономики.Одним из выходов из энергетического кризиса может стать план по газификации республики, этот вопрос обсуждается с российскими коллегами, подчеркнул Теймураз Миквабия."Дело в том, что в Абхазии единственный источник энергии – это электроэнергетика, то есть страна не газифицирована, и соответственно все, что функционирует в республике, работает через электроэнергетику. Это большая проблема, чем обусловлено наше высокое потребление", – сказал он.Басария в свою очередь сообщил, что рост потребления электроэнергии в стране до 2019 года составлял 3-7% в год. В 2020 году рост по отношению к 2019 году составил 31%, через год показатели выросли до 52% – и это связано с легализацией майнинга криптовалют. Несмотря на то, что спустя два месяца после легализации последовал запрет, как выразился Басария, "ящик Пандоры уже был открыт".Снова подключившись к обсуждению темы по видеосвязи Борис Марцинкевич добавил, что развивать экономику Абхазия может, только сохраняя максимум контроля за всеми процессами, которые есть в энергетике.Что же касается возможной газификации республики, то нужно просчитать во-сколько это обойдется и насколько это легко сделать, с учетом того, что Абхазия – горная страна, заключил Марцинкевич.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220526/martsinkevich-o-mayninge-pri-energokrizise-dlya-abkhazii-eto-ne-tot-vid-sporta--1039266174.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210921/Takie-obstoyatelstva-Kubrava-i-Dzhindzholiya-ob-investitsiyakh-v-malye-GES-1033253347.html

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проблемы энергетической отрасли в абхазии, абхазия, электричество, экономика