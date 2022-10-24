https://sputnik-abkhazia.ru/20221024/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-25-oktyabrya-1042224429.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 25 октября

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 25 октября

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием антициклона с запада. 24.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-24T17:20+0300

2022-10-24T17:20+0300

2022-10-24T17:53+0300

в абхазии

погода в абхазии

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/1d/1036521580_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_bdc9e0b172e1e694b8c9843c60dc5279.jpg

СУХУМ, 24 окт – Sputnik. Во вторник, 25 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами в порывах до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью +6°С до +11°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды, слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

погода в абхазии, абхазия