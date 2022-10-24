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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 25 октября
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 25 октября
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием антициклона с запада. 24.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-24T17:20+0300
2022-10-24T17:20+0300
2022-10-24T17:53+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 24 окт – Sputnik. Во вторник, 25 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами в порывах до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью +6°С до +11°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды, слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
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погода в абхазии, абхазия
погода в абхазии, абхазия
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 25 октября
17:20 24.10.2022 (обновлено: 17:53 24.10.2022)
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием антициклона с запада.
СУХУМ, 24 окт – Sputnik. Во вторник, 25 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами в порывах до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +6°С до +11°С, днем от +12°С до +17°С.
Температура морской воды +20°С.
Волнение морской воды, слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.