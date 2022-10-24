https://sputnik-abkhazia.ru/20221024/rishi-sunak-stal-novym-premer-ministrom-velikobritanii-1042225123.html

Риши Сунак стал новым премьер-министром Великобритании

Риши Сунак стал новым премьер-министром Великобритании

Сунак стал единственным кандидатом на пост после того, как Пенни Мордонт заявила о снятии своей кандидатуры. 24.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-24T16:27+0300

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СУХУМ, 24 окт – Sputnik. Новым премьер-министром Великобритании стал бывший глава Минфина Риши Сунак, сообщает РИА Новости со ссылкой на комитет правящей Консервативной партии.Новый глава правительства был выбран автоматически – он остался единственным кандидатом на премьерское кресло после того, как лидер палаты общин Пенни Мордонт заявила, что снимает свою кандидатуру.Также, несмотря на ожидания, экс-премьер Борис Джонсон отказался участвовать в выборах.Сунак, которому исполнилось 42 года, станет самым молодым премьер-министром Соединенного Королевства за последние 200 лет. Его ровесник, лорд Ливерпуль, возглавил правительство в 1812. Абсолютный рекорд у Уильяма Питта-младшего - он стал премьером в возрасте 24 лет в 1783 году.Предшественница Сунака, Лиз Трасс, 20 октября объявила об уходе в отставку. Она проработала на посту премьер-министра 44 дня.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221024/boris-dzhonson-udivil-ves-mir-1042214526.html

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