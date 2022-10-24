https://sputnik-abkhazia.ru/20221024/boris-dzhonson-udivil-ves-mir-1042214526.html

Борис Джонсон удивил весь мир

Борис Джонсон удивил весь мир

Ранее на неделе премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, пробывшая в высокой должности всего 44 дня, подала в отставку. 24.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-24T09:52+0300

2022-10-24T09:52+0300

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великобритания

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Западные страны сейчас переживают тот момент – интересный для внешнего наблюдателя, но невыносимый для участников – когда расписные ширмы парламентской демократии ломаются в хлам, а из-под их обломков вылезает чудовище классовой войны, пишет Виктория Никифорова для РИА Новости.Особенно наглядно процесс идет в Великобритании. Остров просто обречен, такое впечатление, быть моделью самых диких капиталистических экспериментов. То "овцы съедают людей", то на них ополчается Грета Тунберг.Учителя жалуются, что дети в английских школах массово голодают и вынуждены воровать еду и жевать ластики, чтобы хоть как-то обмануть желудок. Это неудивительно. Только по официальным данным 4,3 миллиона британских детей живет в голимой нищете – в семьях, где регулярно, выражаясь на новоязе, "пропускают прием пищи".Педагоги просят правительство обеспечивать бесплатной едой всех школьников, а то благотворительные организации уже не справляются. Но правительству не до этого. У них там в разгаре эпическая битва за Даунинг-стрит, 10.Козу отпущения сделали из Лиз Трасс, отправив ее в отставку. За 44 дня своего пребывания на посту премьер-министра эта женщина успела провести налоговую реформу, отменить налоговую реформу, устроить финансовый хаос и обрушить английский фунт – одну из резервных мировых валют. За это ей до конца ее дней будут выплачивать государственную пенсию – больше шестисот тысяч рублей в месяц на наши деньги.За пост премьер-министра устроили битву ее товарищи по Консервативной партии. Стремительно прервал отпуск на Карибах Борис Джонсон. Едва прилетев в Лондон, он в ночи позвал к себе Риши Сунака – бывшего министра финансов – и три часа с ним совещался.Сунак долгое время работал на легендарный американский банк Goldman Sachs – эту кузницу кадров всех европейских правительств. Его жена – наследница индийского олигарха, и злые языки говорят, что она откровенно проплатила удивительно быстрый подъем своего супруга на политический Олимп. Сунак -- флагман крупного индийского бизнеса, который давно засматривается на интересные возможности в бывшей метрополии. На сегодня он располагает поддержкой большинства своих однопартийцев. А еще Сунак, в отличие от вахлака-Джонсона, всегда прекрасно выглядит и замечательно умеет носить дорогие костюмы.С другой стороны, немецкий аристократ Борис Джонсон всегда умел продать себя английскому народу. Он очень удачно торговал Брекзитом, убеждая граждан еще немного потерпеть, а потом он заключит сделку с ЕС, и экономика Туманного Альбиона враз заколосится. Этого все не происходило, но граждане, загипнотизированные бойким Джонсоном, терпели многое, включая экономический спад.В то же время против Сунака играют как раз его элегантность и состояние в 730 миллионов фунтов "Слишком уж он весь из себя "голдмансаксовский," – гласит мнение народное. Однако если кто и может составить конкуренцию Джонсону, это именно он.По слухам, в ночь с субботы на воскресенье Джонсон предложил Сунаку составить тандем. Мол, Джонсон вернется на пост премьер-министра, а Сунака назначит министром финансов. Комбинация была не лишена смысла. Глубинный народ не потерял веры в Джонсона, а Сунак самый квалифицированный экономист в партии тори.Однако, как констатировали воскресным утром британские таблоиды, в ходе жарких ночных дискуссий "паре так и не удалось договориться". Не сторговались, грубо говоря. Теперь Сунак будет баллотироваться на пост английского премьер-министра, а Джонсон…Непредсказуемый Борис опять начудил. По его словам, он собрал 102 номинации от парламентариев. Это давало ему возможность участвовать во внутрипартийных выборах. Однако поздним воскресным вечером он внезапно объявил, что снимает свою кандидатуру. Сказать, что все удивились, ничего не сказать. Это полноценная сенсация.Сам Джонсон объясняет свое решение раздраем среди консерваторов – он, мол, понял, что не сумеет объединить партию, и громко хлопнул дверью. Кажется, что реальная причина в другом – кризис, раздирающий Англию, перерастает в настоящий хаос. Любой вменяемый политик в такой ситуации предпочтет сбежать и затаиться по принципу "Не стой под стрелой".Заявки на участие во внутрипартийных выборах кандидаты в премьер-министры должны подать до двух часов дня по Лондону в понедельник (это четыре часа по Москве). Каждый кандидат должен набрать не меньше ста номинаций от депутатов-консерваторов. Всего депутатов от тори в английском парламенте 357. Это значит, что кроме Сунака, в бой теоретически могут вступить два кандидата.Однако третьему кандидату просто физически не успеть собрать сто голосов. Так что единственной альтернативой Сунаку остается Пенни Мордонт – лидер Палаты общин, Лорд-председатель Совета и экс-министр обороны Великобритании.Мордонт – девушка из очень непростой семьи, занимающей высшие посты в стране на протяжении поколений. Ее дед был виконтом, канцлером казначейства, лордом-хранителем печати и близким другом королевы Марии, жены Георга V. Ее бабушка – активная светская дама и звезда политической тусовки -- руководила Би-Би-Си и Королевской оперой. Широкой публике Мордонт запомнилась своим участием в популярном телешоу "Плюх!" (Splash), в ходе которого випы и знаменитости прыгают с вышки в воду. Вот тут видно, как эпично она плюхается животом.Но несмотря на все семейные связи, против Мордонт будет играть то, что она женщина. Извините, конечно, за такой сексизм, но похоже, Лиз Трасс надолго закрыла своим сестрам по полу дорогу на Даунинг стрит. Второй такой красотки Англия не вынесет.Выборы политического лидера в "старейшей мировой демократии" проходят парадоксально. Народ к ним просто не допускается. Мало ли там чего они навыбирают. За кандидатуру премьер-министра будут голосовать его товарищи по партии.Скорее всего, кандидатура премьер-министра определится в ходе голосования 357 парламентариев от тори – это будет в чистом виде элитный междусобойчик. Если они не договорятся, потребуется провести онлайн-голосование – в нем могут принять участие все члены Консервативной партии общим числом около двухсот тысяч человек. Это крошечная доля процента от населения страны. Зато это очень богатая доля.Не позднее 28 октября доброму английскому народу предъявят его нового руководителя. Это будет или сверхбогатый индус или представительница потомственной британской элиты, получившая все свои должности практически по наследству. Любой из них будет обслуживать интересы крупного глобального капитала.Но может быть, это именно то, чего и хочет добрый английский народ – повысить маржу банка Goldman Sachs? Нет, рейтинги говорят совершенно другое. На сегодня поддержка Консервативной партии упала до 27%. Рейтинг лейбористов в то же время взлетел до 46%.В представлении английских граждан, тори – это крупный и очень крупный бизнес, старые и очень старые деньги, особняки в Белгравии, шато в Провансе, дорогие костюмы, хищный и безжалостный глобалистский капитал. Совершенно неслучайно Лиз Трасс начала свою деятельность в качестве премьер-министра, снизив налоги на богатых – это был очевидный подарок товарищам по партии. Новеллу отменили, но осадочек, как говорится, остался.Англичане прекрасно видят, что неизвестные отцы глобального капитала собираются устроить им на острове реальный голодомор. Естественно, они хотят "больше социализма". Устрой сейчас в Англии внеочередные выборы, и народ в массе своей проголосовал бы за Лейбористскую партию. Но кто ж ему это позволит?И вот в развитой, казалось бы, стране мы видим картины в духе failed states третьего мира. Обездоленные люди, которым нечем кормить детей, выходят на улицы с протестами. В это время за верховную власть в стране дерутся их сверхбогатые сограждане, представляющие сверхкрупный капитал. Причем всем понятно, что этот капитал планирует выживать именно за счет разорения ширнармасс в Британии и везде, куда сможет дотянуться.Что ждать России от нового премьер-министра Англии?Риши Сунак, ставший практически безальтернативным кандидатом, не отметился никакой антироссийской риторикой и кажется склонным к пацифизму. По уму, он действительно должен бы заняться экономикой и попытаться хотя бы притормозить страну на ее пути к пропасти. Да, индийским нуворишам хотелось бы развивать сотрудничество с Британией, но для этого им нужна богатая Британия, а не тот викторианский ужас с голодными детьми, который развивается там сейчас. Сунак неплохо провел страну через коронавирусный кризис. Сегодня от него ждут того же – разрулить экономические проблемы, предотвратить полномасштабную катастрофу.Однако сколько мы уже видели политиков, которые приходили к власти с одними лозунгами, а оказавшись на посту, моментально переобувались. Тем более, в Британии. Позвонят Сунаку – или кто там будет на его месте – из Вашингтона, он и возьмет под козырек.Главный урок из британского хаоса – то, что капиталистическая модель действительно не работает. А погибая в судорогах, она по пути сносит и всю модель государственного управления. Ведь тот бедлам, который оставила после себя Трасс, – это полномасштабный управленческий хаос. Бывшая британская империя, ядерная держава, старейшая демократия и прочая и прочая выглядит сегодня типичным failed state, в котором непонятно кто, за что отвечает, кто чем управляет, но все вместе, весело, одним клубком катятся в пропасть. Хоть внешнее управление вводи.Глядя на эту агонию, трудно не согласиться с Путиным: "существующая модель капитализма исчерпала себя". Спасибо британцам, они наглядно иллюстрируют собой этот процесс. Нам, в России тоже стоит учитывать, куда приводит дикий капитализм.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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великобритания, мнение, авторы, колумнисты