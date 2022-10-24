https://sputnik-abkhazia.ru/20221024/sredstva-pvo-rossii-za-sutki-sbili-tri-ukrainskikh-drona-1042220082.html

Средства ПВО России за сутки сбили три украинских дрона

Средства ПВО России за сутки сбили три украинских дрона

Также средства ПВО за сутки уничтожили 21 снаряд реактивных систем залпового огня "HIMARS" и "Ольха" в небе над Луганской Народной Республикой и Херсонской... 24.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-24T15:11+0300

2022-10-24T15:11+0300

2022-10-24T15:24+0300

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СУХУМ, 24 окт – Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили три украинских беспилотника, сообщает Министерство обороны России.Помимо этого, за сутки ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены четыре пункта управления ВСУ, 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 174 районах, а также склад боеприпасов.На Купянском направлении трех мотопехотные роты ВСУ предпринял попытки атаковать позиции российских войск и были отброшены на исходные позиции. Уничтожено более 25 украинских военнослужащих, один танк, пять бронетранспортеров и четыре пикапа. На Красно-Лиманском направлении две механизированные роты ВСУ пытались вклиниться в оборону российских войск в направлении населенного пункта Червонопоповка в ЛНР. Атака была отражена, уничтожено более 20 украинских военнослужащих и две боевые машины пехоты.На Южно-Донецком направлении противник атаковал позиции российских войск в направлении населенных пунктов Сладкое и Владимировка в ДНР. Огнем артиллерии и активными действиями российских подразделений атака противника была отражена. Уничтожено 25 украинских военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты и два автомобиля. На Николаево-Криворожском направлении противник в результате огневого поражения и сосредоточенных ударов российской артиллерии уничтожено более 80 украинских военнослужащих, 11 боевых бронированных машин и 15 автомобилей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221023/vs-rossii-unichtozhili-sklad-goryuchego-dlya-ukrainskikh-samoletov-v-cherkasskoy-oblasti-1042206783.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221021/svo-operativnaya-obstanovka-na-linii-boevogo-soprikosnoveniya-1042188068.html

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