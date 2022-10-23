https://sputnik-abkhazia.ru/20221023/vs-rossii-unichtozhili-sklad-goryuchego-dlya-ukrainskikh-samoletov-v-cherkasskoy-oblasti-1042206783.html

ВС России уничтожили склад горючего для украинских самолетов в Черкасской области

ВС России уничтожили склад горючего для украинских самолетов в Черкасской области

Также за сутки российские войска уничтожили пять складов боеприпасов ВСУ в Херсонской и Харьковской областях, ДНР и Николаеве и нефтехранилище с дизельным... 23.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-23T19:10+0300

2022-10-23T19:10+0300

2022-10-23T19:10+0300

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СУХУМ, 23 окт - Sputnik. Российские войска уничтожили склад горючего, на котором хранилось более 100 тысяч тонн авиационного топлива для воздушных сил Украины, расположенный в районе населенного пункта Смела в Черкасской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.На Купянском направлении ВС России отразили атаку двух мотопехотных рот, уничтожили более 20 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и один автомобиль.На Красно-Лиманском направлении пресечена попытка прорыва ВСУ в районе населенного пункта Новосадовое Донецкой народной республики и Торского лесничества, уничтожено около 70 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, семь бронетранспортеров и три пикапа.На Южно-Донецком направлении отбила атака двух ротных тактических групп, усиленных танками, уничтожено более 40 украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин и четыре автомобиля.На Николево-Криворожском направлении ВСУ безуспешно атаковали российские позиции в в направлениях населенных пунктов Брускинское, Пятихатки, Кошара, Суханово, Ищенка Херсонской области. Уничтожено свыше 90 украинских военнослужащих, три танка, восемь боевых бронированных машин.За сутки ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражен пункт управления ВСУ, 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 167-ми районах.Средства противовоздушной обороны за сутки сбили 15 украинских беспилотников, шесть снарядов РСЗО HIMARS, одну ракету HARM.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 325 самолетов, 162 вертолета, 2323 беспилотных летательных аппаратов, 383 зенитных ракетных комплекса, 5997 танков и других боевых бронированных машин, 874 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3517 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6720 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221023/shoygu-obsudil-vozmozhnost-ispolzovaniya-kievom-gryaznoy-bomby-s-inostrannymi-kollegami-1042206412.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221022/vs-rossii-unichtozhili-tsekha-na-kotorykh-proizvodilis-zapchasti-dlya-ukrainskikh-raket-neptun-1042194923.html

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