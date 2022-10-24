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Ушел из жизни историк Ермолай Аджинджал
Ушел из жизни историк Ермолай Аджинджал
Ермолай Аджинджал - историк, кавалер высшей государственной награды - ордена "Ахьдз-Апша" III степени. 24.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-24T18:10+0300
2022-10-24T18:10+0300
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СУХУМ, 24 окт - Sputnik. Историк, ветеран национально-освободительного движения Ермолай Аджинджал скончался на 90 году жизни. Свою научную деятельность Аджинджал начал в Абхазском государственном музее, затем продолжил в Абхазском институте языка, литературы и истории (ныне - Абхазский институт гуманитарных исследований, прим). Направления его исследовательской работы весьма разнообразны, отмечает Авидзба. "Ермолай много труда вложил в археологию, он участвовал во многих исследованиях. Когда он работал в музее, он написал книгу по истории музея. Во время войны грузинские войска сожгли Абхазский институт языка, литературы и истории и Государственной архив Абхазии. Он написал немало работ на тему культурного геноцида", - сказал историк.Ермолай Аджинджал - историк, ветеран национально-освободительного движения.Он родился 28 июня 1933 года в селе Пакуаш Очамчырского района. После окончания Пакуашской средней школы и службы в советской армии в 1957 поступает на абхазо-русское отделение Сухумского государственного педагогического института им. А. М. Горького. Аджинджал заканчивает институт в 1961 году. В 1995 году был принят на работу в АбИГИ им. Д. И. Гулиа в качестве научного сотрудника отдела истории. Был депутатом Народного Собрания – Парламента Абхазии второго созыва. Внес вклад в абхазоведение, в частности, в отечественное источниковедение. Аджинджал опубликован ряд статей по вопросам международного права. Начиная с 60-х годов прошлого столетия, был одним из активных участников национально-освободительного движения. Награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221022/sozhzhennaya-istoriya-kak-gruzinskie-voyska-unichtozhili-abkhazskiy-gosarkhiv-1042189461.html
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Ушел из жизни историк Ермолай Аджинджал
18:10 24.10.2022 (обновлено: 19:21 24.10.2022)
Ермолай Аджинджал - историк, кавалер высшей государственной награды - ордена "Ахьдз-Апша" III степени.
СУХУМ, 24 окт - Sputnik. Историк, ветеран национально-освободительного движения Ермолай Аджинджал скончался на 90 году жизни.
"Смерть Ермолая Аджинджал большая потеря для Абхазии и лично для меня. Несмотря на то, что мы не были ровесниками, он умел находить общий язык со всеми с кем общался. Его слово всегда имело ценность и к нему прислушивались", - подчеркнул историк Аслан Авидзба.
Свою научную деятельность Аджинджал начал в Абхазском государственном музее, затем продолжил в Абхазском институте языка, литературы и истории (ныне - Абхазский институт гуманитарных исследований, прим). Направления его исследовательской работы весьма разнообразны, отмечает Авидзба.
"Ермолай много труда вложил в археологию, он участвовал во многих исследованиях. Когда он работал в музее, он написал книгу по истории музея. Во время войны грузинские войска сожгли Абхазский институт языка, литературы и истории и Государственной архив Абхазии. Он написал немало работ на тему культурного геноцида", - сказал историк.
Ермолай Аджинджал - историк, ветеран национально-освободительного движения.
Он родился 28 июня 1933 года в селе Пакуаш Очамчырского района. После окончания Пакуашской средней школы и службы в советской армии в 1957 поступает на абхазо-русское отделение Сухумского государственного педагогического института им. А. М. Горького.
Аджинджал заканчивает институт в 1961 году. В 1995 году был принят на работу в АбИГИ им. Д. И. Гулиа в качестве научного сотрудника отдела истории.
Был депутатом Народного Собрания – Парламента Абхазии второго созыва.
Внес вклад в абхазоведение, в частности, в отечественное источниковедение. Аджинджал опубликован ряд статей по вопросам международного права.
Начиная с 60-х годов прошлого столетия, был одним из активных участников национально-освободительного движения.
Награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени.