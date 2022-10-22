https://sputnik-abkhazia.ru/20221022/sozhzhennaya-istoriya-kak-gruzinskie-voyska-unichtozhili-abkhazskiy-gosarkhiv-1042189461.html

Сожженная история: как грузинские войска уничтожили абхазский Госархив

Сожженная история: как грузинские войска уничтожили абхазский Госархив

Грузинские войска подожгли здание Государственного архива Абхазии 22 октября 1992 года. Труды многих ученых и свидетельства прошедших эпох оказались утерянными... 22.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-22T09:00+0300

2022-10-22T09:00+0300

2022-10-22T09:00+0300

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отечественная война народа абхазии (1992-1993)

овна

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О том, какие документы были утеряны, что удалось сохранить и восстановить и какая работа еще предстоит, читайте в материале Sputnik.SputnikПреступление перед историейСовременная история абхазского архива начинается с мая 1921 года, когда в республике был издан приказ о том, что все частные лица, в распоряжении которых имеются архивные документы, должны сдать их в канцелярию Комиссариата по внутренним делам Абхазии.В тот момент на постоянном хранении числилось 176 343 дела в 673 фондах, 160 тысяч из них было уничтожено. Основная часть документов находилась в центральном корпусе здания, он сгорел полностью.Уничтоженные документы относятся к большому отрезку времени, к периоду с 1810 по 1980 год. Однако часть архивных документов уже была опубликована в сборниках, тем самым их удалось сохранить.От общего количества материалов Госархива сохранилось всего десять процентов. Также были уничтожены работы, которые находились в Абхазском научно-исследовательском институте, сотни трудов абхазских ученых, подготовленных к изданию.По словам историка Станислава Лакоба, грузинские гвардейцы уничтожили не только материалы Госархива и АбНИИ, но и частные архивы."Грузины занимались погромом не только Государственного архива, но и частных. После освобождения Гагры практически никто не был обойден "вниманием" грузинских гвардейцев. Они забирали документы из частных архивов. В частности, забрали архивы Лили Акаба, весь мой личный архив. Некоторые материалы они оставили в Дендропарке, где находился Шеварднадзе. И чудом одна женщина, абазинка, сохранила их, перепрятав в этом же здании. После войны эта женщина вышла на меня, и мой архив был возвращен", – рассказал Станислав Лакоба.Как воссоздают архивЕще до начала Отечественной войны народа Абхазии особо ценные документы были переведены в микрофильмы и фотокопии, которые хранились на пленках в церквушках рядом со зданием Госархива.После войны эти фотопленки были найдены, но расшифровать их не могли из-за отсутствия необходимого оборудования. Заместитель начальника Госархива Дмитрий Еник говорит, что благодаря этому удалось восстановить часть важных материалов об истории Абхазии. Сегодня у посетителей есть возможность изучать их, проводить научную работу."На сегодня мы восстановили до 35 тысяч материалов. Этот процесс идет, и он займет не менее десяти лет. Благодаря Женевским дискуссиям мы смогли отправить в Прагу для подготовки двоих специалистов, которые работают над восстановлением архивов", - рассказал Еник.На сегодня Государственный архив располагается в реконструированном здании бывшего педагогического института Абхазии. В здании созданы условия для хранения архивных документов на долгие годы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220731/vosstanovit-i-blagoustroit-kakim-budet-muzey-lakoba-posle-remonta-1040617791.html

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https://sputnik-abkhazia.ru/20211203/v-moskve-vyshel-sbornik-arkhivnykh-dokumentov-po-istorii-abkhazii-xix-xx-vekov-1036577982.html

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новости, абхазия, отечественная война народа абхазии (1992-1993), овна