https://sputnik-abkhazia.ru/20221022/sozhzhennaya-istoriya-kak-gruzinskie-voyska-unichtozhili-abkhazskiy-gosarkhiv-1042189461.html
Сожженная история: как грузинские войска уничтожили абхазский Госархив
Сожженная история: как грузинские войска уничтожили абхазский Госархив
Грузинские войска подожгли здание Государственного архива Абхазии 22 октября 1992 года. Труды многих ученых и свидетельства прошедших эпох оказались утерянными... 22.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-22T09:00+0300
2022-10-22T09:00+0300
2022-10-22T09:00+0300
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О том, какие документы были утеряны, что удалось сохранить и восстановить и какая работа еще предстоит, читайте в материале Sputnik.SputnikПреступление перед историейСовременная история абхазского архива начинается с мая 1921 года, когда в республике был издан приказ о том, что все частные лица, в распоряжении которых имеются архивные документы, должны сдать их в канцелярию Комиссариата по внутренним делам Абхазии.В тот момент на постоянном хранении числилось 176 343 дела в 673 фондах, 160 тысяч из них было уничтожено. Основная часть документов находилась в центральном корпусе здания, он сгорел полностью.Уничтоженные документы относятся к большому отрезку времени, к периоду с 1810 по 1980 год. Однако часть архивных документов уже была опубликована в сборниках, тем самым их удалось сохранить.От общего количества материалов Госархива сохранилось всего десять процентов. Также были уничтожены работы, которые находились в Абхазском научно-исследовательском институте, сотни трудов абхазских ученых, подготовленных к изданию.По словам историка Станислава Лакоба, грузинские гвардейцы уничтожили не только материалы Госархива и АбНИИ, но и частные архивы."Грузины занимались погромом не только Государственного архива, но и частных. После освобождения Гагры практически никто не был обойден "вниманием" грузинских гвардейцев. Они забирали документы из частных архивов. В частности, забрали архивы Лили Акаба, весь мой личный архив. Некоторые материалы они оставили в Дендропарке, где находился Шеварднадзе. И чудом одна женщина, абазинка, сохранила их, перепрятав в этом же здании. После войны эта женщина вышла на меня, и мой архив был возвращен", – рассказал Станислав Лакоба.Как воссоздают архивЕще до начала Отечественной войны народа Абхазии особо ценные документы были переведены в микрофильмы и фотокопии, которые хранились на пленках в церквушках рядом со зданием Госархива.После войны эти фотопленки были найдены, но расшифровать их не могли из-за отсутствия необходимого оборудования. Заместитель начальника Госархива Дмитрий Еник говорит, что благодаря этому удалось восстановить часть важных материалов об истории Абхазии. Сегодня у посетителей есть возможность изучать их, проводить научную работу."На сегодня мы восстановили до 35 тысяч материалов. Этот процесс идет, и он займет не менее десяти лет. Благодаря Женевским дискуссиям мы смогли отправить в Прагу для подготовки двоих специалистов, которые работают над восстановлением архивов", - рассказал Еник.На сегодня Государственный архив располагается в реконструированном здании бывшего педагогического института Абхазии. В здании созданы условия для хранения архивных документов на долгие годы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220731/vosstanovit-i-blagoustroit-kakim-budet-muzey-lakoba-posle-remonta-1040617791.html
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новости, абхазия, отечественная война народа абхазии (1992-1993), овна
новости, абхазия, отечественная война народа абхазии (1992-1993), овна
Сожженная история: как грузинские войска уничтожили абхазский Госархив
Грузинские войска подожгли здание Государственного архива Абхазии 22 октября 1992 года. Труды многих ученых и свидетельства прошедших эпох оказались утерянными навсегда.
О том, какие документы были утеряны, что удалось сохранить и восстановить и какая работа еще предстоит, читайте в материале Sputnik.
Преступление перед историей
Современная история абхазского архива начинается с мая 1921 года, когда в республике был издан приказ о том, что все частные лица, в распоряжении которых имеются архивные документы, должны сдать их в канцелярию Комиссариата по внутренним делам Абхазии.
Уже в первые дни Отечественной войны народа Абхазии грузинские войска поставили перед собой важную цель – сжечь все хранящиеся в архиве исторические документы. Эту цель они осуществили 22 октября 1992 года.
В тот момент на постоянном хранении числилось 176 343 дела в 673 фондах, 160 тысяч из них было уничтожено. Основная часть документов находилась в центральном корпусе здания, он сгорел полностью.
Уничтоженные документы относятся к большому отрезку времени, к периоду с 1810 по 1980 год. Однако часть архивных документов уже была опубликована в сборниках, тем самым их удалось сохранить.
От общего количества материалов Госархива сохранилось всего десять процентов. Также были уничтожены работы, которые находились в Абхазском научно-исследовательском институте, сотни трудов абхазских ученых, подготовленных к изданию.
По словам историка Станислава Лакоба, грузинские гвардейцы уничтожили не только материалы Госархива и АбНИИ, но и частные архивы.
"Грузины занимались погромом не только Государственного архива, но и частных. После освобождения Гагры практически никто не был обойден "вниманием" грузинских гвардейцев. Они забирали документы из частных архивов. В частности, забрали архивы Лили Акаба, весь мой личный архив. Некоторые материалы они оставили в Дендропарке, где находился Шеварднадзе. И чудом одна женщина, абазинка, сохранила их, перепрятав в этом же здании. После войны эта женщина вышла на меня, и мой архив был возвращен", – рассказал Станислав Лакоба.
Как воссоздают архив
Еще до начала Отечественной войны народа Абхазии особо ценные документы были переведены в микрофильмы и фотокопии, которые хранились на пленках в церквушках рядом со зданием Госархива.
После войны эти фотопленки были найдены, но расшифровать их не могли из-за отсутствия необходимого оборудования.
Несколько лет назад вопрос о восстановлении архива Абхазии, в том числе декодировки цифровых носителей, поставили на Женевских дискуссиях по безопасности и стабильности на Южном Кавказе. Эта инициатива получила поддержку, так началось техническое оснащение Государственного архива Абхазии.
Заместитель начальника Госархива Дмитрий Еник говорит, что благодаря этому удалось восстановить часть важных материалов об истории Абхазии. Сегодня у посетителей есть возможность изучать их, проводить научную работу.
"На сегодня мы восстановили до 35 тысяч материалов. Этот процесс идет, и он займет не менее десяти лет. Благодаря Женевским дискуссиям мы смогли отправить в Прагу для подготовки двоих специалистов, которые работают над восстановлением архивов", - рассказал Еник.
На сегодня Государственный архив располагается в реконструированном здании бывшего педагогического института Абхазии. В здании созданы условия для хранения архивных документов на долгие годы.