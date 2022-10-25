https://sputnik-abkhazia.ru/20221025/inal-ardzinba-nazval-provokatsiey-vyskazyvanie-zelenskogo-ob-abkhazii-1042239637.html

Инал Ардзинба назвал провокацией высказывание Зеленского об Абхазии

Инал Ардзинба назвал провокацией высказывание Зеленского об Абхазии

Форум "Крымская платформа" был создан украинскими властями для возвращения Крымского вопроса в мировую повестку дня и восстановления контроля над полуостровом. 25.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-25T16:41+0300

2022-10-25T16:41+0300

2022-10-25T16:58+0300

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СУХУМ, 25 окт – Sputnik. Глава абхазского МИД Инал Ардзинба назвал провокацией высказывание президента Украины Владимира Зеленского о том, что формат форума "Крымская платформа" должен распространяться и на Абхазию. Министр напомнил, что народ Абхазии с оружием в руках отстоял свое право на построение собственного независимого государства, и любые форматы, предполагающие изменение суверенного статуса Абхазии "абсолютно бесперспективны"."Республика Абхазия твердо намерена идти по пути укрепления и развития собственной государственности, невзирая на любые провокации извне", – добавил он."Крымская платформа" – дипломатическая инициатива украинских властей, реализуемая с целью восстановления контроля Киева над полуостровом.Выступая онлайн перед участниками форума, который проходит в Хорватии, Владимир Зеленский заявил, что этот формат может быть распространен и на другие регионы, по его словам, "порабощенные Россией" – Абхазию, Приднестровье и южные Курильские острова.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221019/inal-ardzinba-prokommentiroval-evropeyskuyu-politiku-dvoynykh-standartov-1042134727.html

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