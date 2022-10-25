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Инал Ардзинба назвал провокацией высказывание Зеленского об Абхазии
Инал Ардзинба назвал провокацией высказывание Зеленского об Абхазии
Форум "Крымская платформа" был создан украинскими властями для возвращения Крымского вопроса в мировую повестку дня и восстановления контроля над полуостровом. 25.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-25T16:41+0300
2022-10-25T16:41+0300
2022-10-25T16:58+0300
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СУХУМ, 25 окт – Sputnik. Глава абхазского МИД Инал Ардзинба назвал провокацией высказывание президента Украины Владимира Зеленского о том, что формат форума "Крымская платформа" должен распространяться и на Абхазию. Министр напомнил, что народ Абхазии с оружием в руках отстоял свое право на построение собственного независимого государства, и любые форматы, предполагающие изменение суверенного статуса Абхазии "абсолютно бесперспективны"."Республика Абхазия твердо намерена идти по пути укрепления и развития собственной государственности, невзирая на любые провокации извне", – добавил он."Крымская платформа" – дипломатическая инициатива украинских властей, реализуемая с целью восстановления контроля Киева над полуостровом.Выступая онлайн перед участниками форума, который проходит в Хорватии, Владимир Зеленский заявил, что этот формат может быть распространен и на другие регионы, по его словам, "порабощенные Россией" – Абхазию, Приднестровье и южные Курильские острова.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221019/inal-ardzinba-prokommentiroval-evropeyskuyu-politiku-dvoynykh-standartov-1042134727.html
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абхазия, мид абхазии, украина, новости, крым, инал ардзинба, владимир зеленский
абхазия, мид абхазии, украина, новости, крым, инал ардзинба, владимир зеленский
Инал Ардзинба назвал провокацией высказывание Зеленского об Абхазии
16:41 25.10.2022 (обновлено: 16:58 25.10.2022)
Форум "Крымская платформа" был создан украинскими властями для возвращения Крымского вопроса в мировую повестку дня и восстановления контроля над полуостровом.
СУХУМ, 25 окт – Sputnik. Глава абхазского МИД Инал Ардзинба назвал провокацией высказывание президента Украины Владимира Зеленского о том, что формат форума "Крымская платформа" должен распространяться и на Абхазию.
"Владимир Зеленский, выступая перед участниками так называемого форума "Крымская платформа", созданного украинскими властями для продвижения притязаний на российский Крым, выразил мнение, что данный формат должен распространяться, в том числе и на Абхазию. В очередной раз президент Украины демонстрирует плохое знание истории, занимается откровенными провокациями," – заявил Ардзинба.
Министр напомнил, что народ Абхазии с оружием в руках отстоял свое право на построение собственного независимого государства, и любые форматы, предполагающие изменение суверенного статуса Абхазии "абсолютно бесперспективны".
"Республика Абхазия твердо намерена идти по пути укрепления и развития собственной государственности, невзирая на любые провокации извне", – добавил он.
"Крымская платформа" – дипломатическая инициатива украинских властей, реализуемая с целью восстановления контроля Киева над полуостровом.
Выступая онлайн перед участниками форума, который проходит в Хорватии, Владимир Зеленский заявил, что этот формат может быть распространен и на другие регионы, по его словам, "порабощенные Россией" – Абхазию, Приднестровье и южные Курильские острова.