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Новые студенты поступили в Сухумское духовное училище
Новые студенты поступили в Сухумское духовное училище
В течение двух лет студенты будут получать знания по богословским предметам - литургике, сравнительному богословию, нравственному богословию, сектоведению... 25.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-25T19:45+0300
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СУХУМ, 25 окт - Sputnik, Сария Кварацхелия. Сухумское духовное училище набрало новый поток студентов.Во вторник, 25 октября, состоялась официальная церемония зачисления 27 человек.В течение двух лет студенты будут получать знания по богословским предметам - литургике, сравнительному богословию, нравственному богословию, сектоведению, истории абхазской, русской и вселенской церквей, Ветхому завету, Новому завету, философии и многим другим. Занятия будут проходить три раза в неделю.Преподают в училище священнослужители Абхазской православной церкви, а также профессора из АГУ. Кроме того, руководство образовательного учреждения планирует приглашать и видных ученых, священнослужителей из России."Первым долгом студенты должны разбираться в священных канонах, чтобы они могли понимать, что такое Святая Троица, делать анализ священных писаний. Программа у нас немного сокращенная. Мы не можем широкий диапозон выставлять, потому что все наши студенты имеют семьи, работают. Будет общая церковная история, Ветхий и Новый заветы, история абхазской церкви, история русской церкви, литургика", - пояснил Киут.Училище подготавливает студентов к поступлению в Московскую и Санкт-Петербургскую духовные семинарии.После окончания учебы студенты смогут преподавать в воскресных школах. Для того, чтобы стать священнослужителями им необходимо будет получить образование в высшей церковной семинарии, а также готовиться к сану более 10 лет.Студентов и преподавателей благословил глава Абхазской православной церкви Виссарион Аплиа.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220630/bzhaniya-obsudil-s-vissarionom-apliaa-garmonizatsiyu-vnutritserkovnykh-otnosheniy-1039929000.html
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абхазия, новости, церковь
абхазия, новости, церковь
Новые студенты поступили в Сухумское духовное училище
В течение двух лет студенты будут получать знания по богословским предметам - литургике, сравнительному богословию, нравственному богословию, сектоведению, истории абхазской, русской и вселенской церквей, Ветхому завету, Новому завету и философии.
СУХУМ, 25 окт - Sputnik, Сария Кварацхелия. Сухумское духовное училище набрало новый поток студентов.
Во вторник, 25 октября, состоялась официальная церемония зачисления 27 человек.
“Основные требования к абитуриентам - чтобы они были крещенными и с полным средним образованием. В этом году к нам пришли серьезные ребята. Несколько кандидатов наук у нас учатся, бывшие депутаты к нам на учебу просятся, люди с высшим образованием, с профессией. Все это говорит о том, что у людей серьезные намерения, и нас это радует”, - рассказал священнослужитель Игнатий Киут.
В течение двух лет студенты будут получать знания по богословским предметам - литургике, сравнительному богословию, нравственному богословию, сектоведению, истории абхазской, русской и вселенской церквей, Ветхому завету, Новому завету, философии и многим другим. Занятия будут проходить три раза в неделю.
Преподают в училище священнослужители Абхазской православной церкви, а также профессора из АГУ. Кроме того, руководство образовательного учреждения планирует приглашать и видных ученых, священнослужителей из России.
"Первым долгом студенты должны разбираться в священных канонах, чтобы они могли понимать, что такое Святая Троица, делать анализ священных писаний. Программа у нас немного сокращенная. Мы не можем широкий диапозон выставлять, потому что все наши студенты имеют семьи, работают. Будет общая церковная история, Ветхий и Новый заветы, история абхазской церкви, история русской церкви, литургика", - пояснил Киут.
Училище подготавливает студентов к поступлению в Московскую и Санкт-Петербургскую духовные семинарии.
После окончания учебы студенты смогут преподавать в воскресных школах. Для того, чтобы стать священнослужителями им необходимо будет получить образование в высшей церковной семинарии, а также готовиться к сану более 10 лет.
Студентов и преподавателей благословил глава Абхазской православной церкви Виссарион Аплиа.