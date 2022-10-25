Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221025/novye-studenty-postupili-v-sukhumskoe-dukhovnoe-uchilische-1042243025.html
Новые студенты поступили в Сухумское духовное училище
Новые студенты поступили в Сухумское духовное училище
В течение двух лет студенты будут получать знания по богословским предметам - литургике, сравнительному богословию, нравственному богословию, сектоведению... 25.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-25T19:45+0300
2022-10-25T19:45+0300
в абхазии
абхазия
новости
церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/19/1042241300_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_cb8e52a2d3f649a0931b823b8a82659b.jpg
СУХУМ, 25 окт - Sputnik, Сария Кварацхелия. Сухумское духовное училище набрало новый поток студентов.Во вторник, 25 октября, состоялась официальная церемония зачисления 27 человек.В течение двух лет студенты будут получать знания по богословским предметам - литургике, сравнительному богословию, нравственному богословию, сектоведению, истории абхазской, русской и вселенской церквей, Ветхому завету, Новому завету, философии и многим другим. Занятия будут проходить три раза в неделю.Преподают в училище священнослужители Абхазской православной церкви, а также профессора из АГУ. Кроме того, руководство образовательного учреждения планирует приглашать и видных ученых, священнослужителей из России."Первым долгом студенты должны разбираться в священных канонах, чтобы они могли понимать, что такое Святая Троица, делать анализ священных писаний. Программа у нас немного сокращенная. Мы не можем широкий диапозон выставлять, потому что все наши студенты имеют семьи, работают. Будет общая церковная история, Ветхий и Новый заветы, история абхазской церкви, история русской церкви, литургика", - пояснил Киут.Училище подготавливает студентов к поступлению в Московскую и Санкт-Петербургскую духовные семинарии.После окончания учебы студенты смогут преподавать в воскресных школах. Для того, чтобы стать священнослужителями им необходимо будет получить образование в высшей церковной семинарии, а также готовиться к сану более 10 лет.Студентов и преподавателей благословил глава Абхазской православной церкви Виссарион Аплиа.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220630/bzhaniya-obsudil-s-vissarionom-apliaa-garmonizatsiyu-vnutritserkovnykh-otnosheniy-1039929000.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/19/1042241300_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_f2d17a2a606ed9d5f385b950fe860c5e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости, церковь
абхазия, новости, церковь

Новые студенты поступили в Сухумское духовное училище

19:45 25.10.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук Открытие духовного училища в Сухуме
Открытие духовного училища в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 25.10.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
НовостиTelegram
В течение двух лет студенты будут получать знания по богословским предметам - литургике, сравнительному богословию, нравственному богословию, сектоведению, истории абхазской, русской и вселенской церквей, Ветхому завету, Новому завету и философии.
СУХУМ, 25 окт - Sputnik, Сария Кварацхелия. Сухумское духовное училище набрало новый поток студентов.
Во вторник, 25 октября, состоялась официальная церемония зачисления 27 человек.
“Основные требования к абитуриентам - чтобы они были крещенными и с полным средним образованием. В этом году к нам пришли серьезные ребята. Несколько кандидатов наук у нас учатся, бывшие депутаты к нам на учебу просятся, люди с высшим образованием, с профессией. Все это говорит о том, что у людей серьезные намерения, и нас это радует”, - рассказал священнослужитель Игнатий Киут.
В течение двух лет студенты будут получать знания по богословским предметам - литургике, сравнительному богословию, нравственному богословию, сектоведению, истории абхазской, русской и вселенской церквей, Ветхому завету, Новому завету, философии и многим другим. Занятия будут проходить три раза в неделю.
Преподают в училище священнослужители Абхазской православной церкви, а также профессора из АГУ. Кроме того, руководство образовательного учреждения планирует приглашать и видных ученых, священнослужителей из России.
"Первым долгом студенты должны разбираться в священных канонах, чтобы они могли понимать, что такое Святая Троица, делать анализ священных писаний. Программа у нас немного сокращенная. Мы не можем широкий диапозон выставлять, потому что все наши студенты имеют семьи, работают. Будет общая церковная история, Ветхий и Новый заветы, история абхазской церкви, история русской церкви, литургика", - пояснил Киут.
Училище подготавливает студентов к поступлению в Московскую и Санкт-Петербургскую духовные семинарии.
После окончания учебы студенты смогут преподавать в воскресных школах. Для того, чтобы стать священнослужителями им необходимо будет получить образование в высшей церковной семинарии, а также готовиться к сану более 10 лет.
Студентов и преподавателей благословил глава Абхазской православной церкви Виссарион Аплиа.
Администрация президента Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 30.06.2022
В Абхазии
Бжания обсудил с Виссарионом Аплиаа гармонизацию внутрицерковных отношений
30 июня, 16:24
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0