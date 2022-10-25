https://sputnik-abkhazia.ru/20221025/obyavleny-uchastniki-muzykalnogo-konkursa-khibly-gerzmava--1042240549.html
Опубликован список участников музыкального конкурса Хиблы Герзмава
Опубликован список участников музыкального конкурса Хиблы Герзмава
Конкурс Хиблы Герзмава будет проводиться раз в два года. В этом году генеральным партнером выступил Московский академический Музыкальный театр имени... 25.10.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 25 окт - Sputnik. Обнародован список участников первого международного конкурса вокалистов и концертмейстеров оперной певицы Хиблы Герзмава. По итогам первого очного отбора, для участия в конкурсе были приглашены 42 вокалиста и 16 концертмейстеров.География участников обширна - помимо россиян в конкурсе примут участие музыканты из Казахстана, Китая, Монголии, Узбекистана, Бразилии, ЮАР, Беларуси, Армении, Франции, Германии Австрии. Международный конкурс вокалистов и концертмейстеров был инициирован народной артисткой Абхазии и России, лауреатом Госпремии Российской Федерации Хиблой Герзмава. Помимо денежных призов, победители конкурса смогут дебютировать на ведущих оперных сценах и принять участие в концертах, организованных благотворительным фондом певицы. Экспертное жюри международного конкурса вокалистов возглавит сама Хибла Герзмава.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220829/festival-khibla-gerzmava-priglashaet-zavershilsya-kontsertom-v-pitsunde-1041203640.html
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абхазия, россия, новости, культура
Опубликован список участников музыкального конкурса Хиблы Герзмава
18:07 25.10.2022 (обновлено: 18:36 25.10.2022)
Конкурс Хиблы Герзмава будет проводиться раз в два года. В этом году генеральным партнером выступил Московский академический Музыкальный театр имени К.С.Станиславского и В.И.Немировича-Данченко.
СУХУМ, 25 окт - Sputnik.
Обнародован список участников
первого международного конкурса вокалистов и концертмейстеров оперной певицы Хиблы Герзмава.
Для того, чтобы определить конкурсантов, экспертный совет рассмотрел 676 заявок вокалистов и 111 заявок концертмейстеров из 38 стран мира.
По итогам первого очного отбора, для участия в конкурсе были приглашены 42 вокалиста и 16 концертмейстеров.
География участников обширна - помимо россиян в конкурсе примут участие музыканты из Казахстана, Китая, Монголии, Узбекистана, Бразилии, ЮАР, Беларуси, Армении, Франции, Германии Австрии.
Международный конкурс вокалистов и концертмейстеров был инициирован народной артисткой Абхазии и России, лауреатом Госпремии Российской Федерации Хиблой Герзмава.
Помимо денежных призов, победители конкурса смогут дебютировать на ведущих оперных сценах и принять участие в концертах, организованных благотворительным фондом певицы. Экспертное жюри международного конкурса вокалистов возглавит сама Хибла Герзмава.