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Погода в Абхазии на среду 26 октября
Погода в Абхазии на среду 26 октября
Погода черноморского побережья Абхазии будет под влиянием антициклона с северо-запада. 25.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-25T16:08+0300
2022-10-25T16:08+0300
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абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 25 окт – Sputnik. В среду, 26 октября, ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +15°С до +20°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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абхазия, погода в абхазии
Погода в Абхазии на среду 26 октября
16:08 25.10.2022 (обновлено: 16:56 25.10.2022)
Погода черноморского побережья Абхазии будет под влиянием антициклона с северо-запада.
СУХУМ, 25 окт – Sputnik. В среду, 26 октября, ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +15°С до +20°С.
Температура морской воды +20°С.
Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.