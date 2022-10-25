https://sputnik-abkhazia.ru/20221025/pogoda-v-abkhazii-na-sredu-26-oktyabrya-1042238551.html

Погода в Абхазии на среду 26 октября

Погода в Абхазии на среду 26 октября

Погода черноморского побережья Абхазии будет под влиянием антициклона с северо-запада. 25.10.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 25 окт – Sputnik. В среду, 26 октября, ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +15°С до +20°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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абхазия, погода в абхазии