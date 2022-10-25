https://sputnik-abkhazia.ru/20221025/rossiyskaya-aviatsiya-sbila-ukrainskiy-samolet-mig-29-v-nikolaevskoy-oblasti-1042237572.html

Российская авиация сбила украинский самолет МиГ-29 в Николаевской области

Российская авиация сбила украинский самолет МиГ-29 в Николаевской области

Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. 25.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-25T15:25+0300

2022-10-25T15:25+0300

2022-10-25T15:25+0300

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СУХУМ, 25 окт – Sputnik. Оперативно-тактическая авиация ВКС России сбила украинский самолет МиГ-29 в районе населенного пункта Калуга Николаевской области, сообщает Минобороны России.Также уничтожены два украинских склада с боеприпасами в Донецкой Народной Республике и Николаевской области.Средствами ПВО России в воздухе были уничтожены 13 украинских дронов, семь снарядов РСЗО "HIMARS" и "Смерч", три американские противорадиолокационные ракеты "HARM"На Купянском направлении батальонная тактическая группа ВСУ атаковала позиции российских войск в направлении населенного пункта Куземовка в ЛНР и была отброшена на исходные позиции. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и два пикапа.На Красно-Лиманском направлении российскими войсками за сутки уничтожено более 120 украинских военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, три пикапа и один автомобиль.На Николаево-Криворожском направлении были отражены атаки украинских ротных тактических групп. В результате огневого поражения российских войск за сутки уничтожено до 130 украинских военнослужащих, три танка, девять боевых бронированных машин и 11 автомобилей. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 326 самолетов, 162 вертолета, 2339 беспилотных летательных аппаратов, 383 зенитных ракетных комплекса, 6046 танков и других боевых бронированных машин, 874 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3525 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6758 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221024/sredstva-pvo-rossii-za-sutki-sbili-tri-ukrainskikh-drona-1042220082.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221021/svo-operativnaya-obstanovka-na-linii-boevogo-soprikosnoveniya-1042188068.html

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