https://sputnik-abkhazia.ru/20221025/rosstat-budet-okazyvat-konsultativnuyu-pomosch-gosstatu-abkhazii-1042236076.html

Росстат будет оказывать консультативную помощь Госстату Абхазии

Росстат будет оказывать консультативную помощь Госстату Абхазии

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провел рабочую встречу с руководством Государственного комитета Республики Абхазия по статистике. 25.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-25T14:14+0300

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СУХУМ, 25 окт – Sputnik. Федеральная служба государственной статистики России (Росстат) будет оказывать Госстату Абхазии консультативную и методологическую помощь, сообщается на сайте Кабмина.Также российские коллеги будут консультировать абхазских специалистов по вопросам статистического учета индивидуальных предпринимателей, статистики торговли, рыночных услуг, транспорта и других.Председатель Госкомитета Абхазии по статистике Кама Гогия и руководитель Росстата Сергей Галкин подписали "План мероприятий в области статистики на 2022-2024 г." 19 октября в Москве.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221019/glavy-gosstata-abkhazii-i-rosstata-podpisali-plan-sovmestnykh-meropriyatiy-na-2022-2024-gody-1042146990.html

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