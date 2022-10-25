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https://sputnik-abkhazia.ru/20221025/rosstat-budet-okazyvat-konsultativnuyu-pomosch-gosstatu-abkhazii-1042236076.html
Росстат будет оказывать консультативную помощь Госстату Абхазии
Росстат будет оказывать консультативную помощь Госстату Абхазии
Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провел рабочую встречу с руководством Государственного комитета Республики Абхазия по статистике. 25.10.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 25 окт – Sputnik. Федеральная служба государственной статистики России (Росстат) будет оказывать Госстату Абхазии консультативную и методологическую помощь, сообщается на сайте Кабмина.Также российские коллеги будут консультировать абхазских специалистов по вопросам статистического учета индивидуальных предпринимателей, статистики торговли, рыночных услуг, транспорта и других.Председатель Госкомитета Абхазии по статистике Кама Гогия и руководитель Росстата Сергей Галкин подписали "План мероприятий в области статистики на 2022-2024 г." 19 октября в Москве.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221019/glavy-gosstata-abkhazii-i-rosstata-podpisali-plan-sovmestnykh-meropriyatiy-na-2022-2024-gody-1042146990.html
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Росстат будет оказывать консультативную помощь Госстату Абхазии

14:14 25.10.2022 (обновлено: 14:37 25.10.2022)
© Sputnik / Томас ТхайцукЗаседание опершатаба по защите от коронавируса
Заседание опершатаба по защите от коронавируса - Sputnik Абхазия, 1920, 25.10.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провел рабочую встречу с руководством Государственного комитета Республики Абхазия по статистике.
СУХУМ, 25 окт – Sputnik. Федеральная служба государственной статистики России (Росстат) будет оказывать Госстату Абхазии консультативную и методологическую помощь, сообщается на сайте Кабмина.

Содействие Росстата будет заключаться в информационном обеспечении по вопросам статистического учета России, методическом обеспечении процессов информатизации и автоматизации, программном обеспечении анализа бухгалтерской и статотчетности, консультациях по проведению переписей, сплошных и выборочных статистических наблюдений.

Также российские коллеги будут консультировать абхазских специалистов по вопросам статистического учета индивидуальных предпринимателей, статистики торговли, рыночных услуг, транспорта и других.
Председатель Госкомитета Абхазии по статистике Кама Гогия и руководитель Росстата Сергей Галкин подписали "План мероприятий в области статистики на 2022-2024 г." 19 октября в Москве.
Руководители Госстата Абхазии и Росстата подписали в Москве план мероприятий - Sputnik Абхазия, 1920, 19.10.2022
В Абхазии
Госстат Абхазии и Росстат подписали план совместных мероприятий на 2022-2024 годы
19 октября, 20:30
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