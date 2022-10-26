Фотовыставка к юбилею НИИЭПиТ Абхазии открылась в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук Юбилейная научно-практическая конференция ИЭПиТ 2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сухумский питомник обезьян, на базе которого работает Научно-исследовательский институт экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии, был основан в 1927 году.
СУХУМ, 26 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Фотовыставка "1927.Начало положено" в честь 95-летия Научно-исследовательского института экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии состоялась на культурно-деловой площадке "Гума" 26 октября.
На фотовыставке были представлены архивные кадры из истории института – макаки-космонавты, визит российских писателей Михаила Шолохова, Максима Горького, химика Анатолия Воскресенского, фото первых сотрудников-ученых.
© Sputnik / Томас Тхайцук Юбилейная научно-практическая конференция ИЭПиТ 2022
Юбилейная научно-практическая конференция ИЭПиТ 2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
Директор НИИЭПиТ Зураб Миквабия возглавляет институт уже 13 лет. Он подчеркнул, что в советское время в институте вели разработки во всех медико-биологическимх областях – клещевой энцефалит, холера, онкологические заболевания.
"Скажем, тот же полиомиелит до работ в нашем институте шествовал по всей планете и было много смертных случаев. Только после того как была произведена вакцина в нашем институте и вакцинировано практически все население Советского союза – полиомиелит отступил", - сказал он.
По словам Миквабия, одна из главных областей изучения ученых института на данный момент – феномен абхазского долголетия. Его пытаются разгадать совместно с коллегами из Москвы, Питера, Уфы.
"Много лет институт занимался темой обезьян, которые достигли преклонного возраста. На каком-то этапе мы решили, что это узко и занялись темой абхазского долголетия. Выезжали в дома долгожителей, расширили объем лабораторных исследований, количество специалистов. К тому же мы хотим обследовать людей, которые уехали 150 лет назад – махаджиры. Посмотрим, насколько это получится", - добавил он.
К юбилею института была организована и научно-практическая конференция. В ней приняли участие ученые из России, Украины и Узбекистана. На открытии их ознакомили с историей НИИЭПиТа.
24 августа, 16:54
Конференция продлится до 28 октября. Ученые планируют обсуждать темы экспериментальных исследований на приматах, космической медицины, физиологии и патологии старения, гематологии, иммунологии, вирусологии, инновационные подходы к профилактике, диагностике и лечению коронавируса и посковидных состояний.
По мнению Миквабия, подобные конференции и очные встречи с иностранными коллегами "взаимно обогащают" и позволяют поддерживать научные связи.
© Sputnik / Томас Тхайцук Юбилейная научно-практическая конференция ИЭПиТ 2022
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Юбилейная научно-практическая конференция ИЭПиТ 2022
© Sputnik / Томас Тхайцук Юбилейная научно-практическая конференция ИЭПиТ 2022
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Юбилейная научно-практическая конференция ИЭПиТ 2022
© Sputnik / Томас Тхайцук Юбилейная научно-практическая конференция ИЭПиТ 2022
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Юбилейная научно-практическая конференция ИЭПиТ 2022
© Sputnik / Томас Тхайцук Юбилейная научно-практическая конференция ИЭПиТ 2022
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Юбилейная научно-практическая конференция ИЭПиТ 2022
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Юбилейная научно-практическая конференция ИЭПиТ 2022
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Юбилейная научно-практическая конференция ИЭПиТ 2022
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Юбилейная научно-практическая конференция ИЭПиТ 2022
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Юбилейная научно-практическая конференция ИЭПиТ 2022
Датой рождений Сухумского питомника обезьян, на базе которого работает НИИЭПиТ считается 24 августа 1927 года. В этот день пароход "Пестель", захвативший накануне в Батуми двух павианов анубисов и двух шимпанзе, доставил их в Сухум.
В 1928 году родился первый детеныш приматов, до Отечественной войны народа Абхазии их в институте насчитывалось около трех тысяч. Сейчас в питомнике проживают капуцины, макаки резусы, японские, явански, лапундры, павианы анубисы, гамадрилы и мартышки зеленые.
В советское время в институте создавали вакцины от опасных вирусов, проводили опыты по сравнению нейросистемы обезьяны и человека и готовили первых советских макак-космонавтов.
Сегодня институт продолжает проводить опыты. В 2016 году НИИЭПиТ совместно с Научно-исследовательским институтом эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи разработал новую вакцину от коклюша.
В 2015 году институт запустил проект по исследованию геронтологии. Физиологи НИИЭПиТа сначала обследуют всех долгожителей, или геронтов, Абхазии, а затем такое же обследование проходят старейшие обезьяны.