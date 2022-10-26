https://sputnik-abkhazia.ru/20221026/fotovystavka-k-yubileyu-niiepit-abkhazii-otkrylas-v-sukhume-1042255589.html

Фотовыставка к юбилею НИИЭПиТ Абхазии открылась в Сухуме

Фотовыставка к юбилею НИИЭПиТ Абхазии открылась в Сухуме

Сухумский питомник обезьян, на базе которого работает Научно-исследовательский институт экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии, был... 26.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-26T18:30+0300

2022-10-26T18:30+0300

2022-10-26T18:30+0300

в абхазии

культура

сухумский питомник обезьян нииэпит

абхазия

наука

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/1a/1042254606_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_d9d8fce9c9121675d972f7d4e47add9a.jpg

СУХУМ, 26 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Фотовыставка "1927.Начало положено" в честь 95-летия Научно-исследовательского института экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии состоялась на культурно-деловой площадке "Гума" 26 октября.На фотовыставке были представлены архивные кадры из истории института – макаки-космонавты, визит российских писателей Михаила Шолохова, Максима Горького, химика Анатолия Воскресенского, фото первых сотрудников-ученых.Директор НИИЭПиТ Зураб Миквабия возглавляет институт уже 13 лет. Он подчеркнул, что в советское время в институте вели разработки во всех медико-биологическимх областях – клещевой энцефалит, холера, онкологические заболевания."Скажем, тот же полиомиелит до работ в нашем институте шествовал по всей планете и было много смертных случаев. Только после того как была произведена вакцина в нашем институте и вакцинировано практически все население Советского союза – полиомиелит отступил", - сказал он.По словам Миквабия, одна из главных областей изучения ученых института на данный момент – феномен абхазского долголетия. Его пытаются разгадать совместно с коллегами из Москвы, Питера, Уфы.К юбилею института была организована и научно-практическая конференция. В ней приняли участие ученые из России, Украины и Узбекистана. На открытии их ознакомили с историей НИИЭПиТа.Конференция продлится до 28 октября. Ученые планируют обсуждать темы экспериментальных исследований на приматах, космической медицины, физиологии и патологии старения, гематологии, иммунологии, вирусологии, инновационные подходы к профилактике, диагностике и лечению коронавируса и посковидных состояний.По мнению Миквабия, подобные конференции и очные встречи с иностранными коллегами "взаимно обогащают" и позволяют поддерживать научные связи.Датой рождений Сухумского питомника обезьян, на базе которого работает НИИЭПиТ считается 24 августа 1927 года. В этот день пароход "Пестель", захвативший накануне в Батуми двух павианов анубисов и двух шимпанзе, доставил их в Сухум.В 1928 году родился первый детеныш приматов, до Отечественной войны народа Абхазии их в институте насчитывалось около трех тысяч. Сейчас в питомнике проживают капуцины, макаки резусы, японские, явански, лапундры, павианы анубисы, гамадрилы и мартышки зеленые.Сегодня институт продолжает проводить опыты. В 2016 году НИИЭПиТ совместно с Научно-исследовательским институтом эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи разработал новую вакцину от коклюша.В 2015 году институт запустил проект по исследованию геронтологии. Физиологи НИИЭПиТа сначала обследуют всех долгожителей, или геронтов, Абхазии, а затем такое же обследование проходят старейшие обезьяны.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220824/takie-obstoyatelstva-akhuba-o-roli-i-zaslugakh-niiepit-abkhazii-1041120189.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

культура, сухумский питомник обезьян нииэпит, абхазия, наука