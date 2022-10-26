https://sputnik-abkhazia.ru/20221026/pogoda-v-abkhazii-na-chetverg-27-oktyabrya-1042252024.html

Погода в Абхазии на четверг 27 октября

Погода в Абхазии на четверг 27 октября

Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять прохождение холодного атмосферного фронта. 26.10.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 26 окт – Sputnik. В четверг, 27 октября, ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь разной интенсивности, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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2022

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погода в абхазии