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Погода в Абхазии на четверг 27 октября
Погода в Абхазии на четверг 27 октября
Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять прохождение холодного атмосферного фронта. 26.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-26T16:00+0300
2022-10-26T16:00+0300
2022-10-26T16:55+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 26 окт – Sputnik. В четверг, 27 октября, ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь разной интенсивности, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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погода в абхазии
Погода в Абхазии на четверг 27 октября
16:00 26.10.2022 (обновлено: 16:55 26.10.2022)
Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять прохождение холодного атмосферного фронта.
СУХУМ, 26 окт – Sputnik. В четверг, 27 октября, ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь разной интенсивности, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +12°С до +17°С.
Температура морской воды +20°С.
Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.