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Делба рассказал о повышении средних зарплат учителей в 2022 году
Делба рассказал о повышении средних зарплат учителей в 2022 году
Общий объем средств на повышение заработной платы основных категорий госслужащих, включая учителей, в 2022 году составил 270 миллионов рублей. 27.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-27T20:15+0300
2022-10-27T20:15+0300
2022-10-27T20:15+0300
в абхазии
владимир делба
бюджет
учителя
абхазия
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СУХУМ, 27 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Средняя заработная плата педагогов в Абхазии в 2022 году не превышает 25 186 рублей, сказал вице-премьер, министр финансов республики Владимир Делба на заседании сессии Парламента 27 октября.По его словам, в 2022 году средняя заработная плата педагогов дополнительного образования составляет – 22 000 рублей, работников дошкольных образовательных учреждений – 20 907 рублей, педагогов учреждений общего образования – 25 186 рублей.Делба отметил, что по сравнению с 2021 годом рост зарплат составил:В соответствии с постановлением Кабмина "О повышении заработной платы основных категорий работников государственных учреждений Республики Абхазия в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан в 2022 году", в рамках реализации Соглашения между Абхазией и Россией учитывается повышение заработной платы основных категорий работников государственных учреждений Абхазии в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан. Общий объем средств на эти цели – 270 миллионов рублей.Уровень софинансирования на повышение заработных плат вышеназванным категориям в 2022 году составил 15% от абхазской стороны, 85% от российской, в 2023 году – 35% абхазская сторона, 65% – российская, в 2024 году – 70% российская сторона, 30% абхазская сторона.К 2025 году, как рассказывал Владимир Делба, на заседании Парламента 19 октября, бюджет Абхазии должен будет сам справляться с повышением заработных плат госслужащим. К этому времени средняя заработная плата отдельных категории приблизится к уровню в Южно-федеральном округе, добавил он.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220818/delba-rasskazal-kak-izmenitsya-dolya-abkhazii-v-sofinansirovanii-zarplat-byudzhetnikov-1041001506.html
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владимир делба, бюджет, учителя, абхазия
владимир делба, бюджет, учителя, абхазия
Делба рассказал о повышении средних зарплат учителей в 2022 году
Общий объем средств на повышение заработной платы основных категорий госслужащих, включая учителей, в 2022 году составил 270 миллионов рублей.
СУХУМ, 27 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Средняя заработная плата педагогов в Абхазии в 2022 году не превышает 25 186 рублей, сказал вице-премьер, министр финансов республики Владимир Делба на заседании сессии Парламента 27 октября.
По его словам, в 2022 году средняя заработная плата педагогов дополнительного образования составляет – 22 000 рублей, работников дошкольных образовательных учреждений – 20 907 рублей, педагогов учреждений общего образования – 25 186 рублей.
Делба отметил, что по сравнению с 2021 годом рост зарплат составил:
для работников дошкольных образовательных учреждений – 13,1%
педагогов дополнительного образования – 16,9%
педагогов общеобразовательных учреждений – 19,6%
В соответствии с постановлением Кабмина "О повышении заработной платы основных категорий работников государственных учреждений Республики Абхазия в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан в 2022 году", в рамках реализации Соглашения между Абхазией и Россией учитывается повышение заработной платы основных категорий работников государственных учреждений Абхазии в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан.
Общий объем средств на эти цели – 270 миллионов рублей.
Уровень софинансирования на повышение заработных плат вышеназванным категориям в 2022 году составил 15% от абхазской стороны, 85% от российской, в 2023 году – 35% абхазская сторона, 65% – российская, в 2024 году – 70% российская сторона, 30% абхазская сторона.
К 2025 году, как рассказывал Владимир Делба, на заседании Парламента 19 октября, бюджет Абхазии должен будет сам справляться с повышением заработных плат госслужащим. К этому времени средняя заработная плата отдельных категории приблизится к уровню в Южно-федеральном округе, добавил он.