https://sputnik-abkhazia.ru/20221027/parlament-abkhazii-vnes-popravki-v-zakon-o-vyborakh-deputatov-1042263277.html

Парламент Абхазии внес поправки в закон о выборах депутатов

Парламент Абхазии внес поправки в закон о выборах депутатов

В четверг, 27 октября, проходит заседание сессии Парламента Абхазии. 27.10.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии внес изменения в закон "О выборах депутатов Народного Собрания" в окончательном чтении.Спикер Парламента Лаша Ашуба отметил, что, по его мнению, кандидат, избирающийся в Парламент Абхазии, должен обладать высшим образованием. "Это очень важно. Парламент, орган, который принимает законы, на основании которых живет наше общество", – сказал он. Также из шестого пункта второй статьи исключено слово "образование", она изложена в следующей редакции: "Запрещается ограничение прав граждан на участие в выборах в зависимости от происхождения, социального и имущественного положения, рода и характера занятий, расовой и национальной принадлежности, пола, языка, отношения к религии, политических и иных взглядов".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220622/vneseny-izmeneniya-v-zakon-o-vyborakh-deputatov-v-narodnoe-sobranie-abkhazii-1039739475.html

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