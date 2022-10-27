https://sputnik-abkhazia.ru/20221027/parlament-odobril-v-pervom-chtenii-osvobozhdenie-konstitutsionnogo-suda-ot-vnedreniya-asis-1042266231.html

Парламент одобрил в первом чтении освобождение Конституционного суда от внедрения АСИС

Парламент одобрил в первом чтении освобождение Конституционного суда от внедрения АСИС

Поправки в конституционный закон "О судебной власти" приняты в первом чтении. 27.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-27T16:00+0300

2022-10-27T16:00+0300

2022-10-27T16:00+0300

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СУХУМ, 27 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии в первом чтении одобрил поправки в конституционный закон "О судебной власти". Согласно поправкам, Конституционный суд освободят от внедрения системы АСИС.Депутаты объясняют, что в структуре Конституционного суда отсутствуют Пленум, Президиум, коллегии, как в судах общей юрисдикции. К тому же численный состав Конституционного суда намного меньше остальных. Рассмотрение дел и вопросов, и принятие решений по ним производятся Конституционным судом коллегиально, дела рассматриваются при неизменном составе. АСИС – единая технологическая платформа, нацеленная на обеспечение электронного взаимодействия судов и участников судопроизводства, судов и ведомств, способствующих отправлению правосудия, а также электронного взаимодействия между всеми уровнями судебной системы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220721/konstitutsionnyy-sud-abkhazii-predlozhil-ne-vnedryat-asis-v-sudoproizvodstvo-1040395062.html

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