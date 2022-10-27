https://sputnik-abkhazia.ru/20221027/parlament-odobril-v-pervom-chtenii-osvobozhdenie-konstitutsionnogo-suda-ot-vnedreniya-asis-1042266231.html
Парламент одобрил в первом чтении освобождение Конституционного суда от внедрения АСИС
Парламент одобрил в первом чтении освобождение Конституционного суда от внедрения АСИС
Поправки в конституционный закон "О судебной власти" приняты в первом чтении. 27.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-27T16:00+0300
2022-10-27T16:00+0300
2022-10-27T16:00+0300
в абхазии
конституционный суд республики абхазия
абхазия
парламент абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/14/1037220548_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f51ca0ccc8483f293dcb692c23bd2330.jpg
СУХУМ, 27 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии в первом чтении одобрил поправки в конституционный закон "О судебной власти". Согласно поправкам, Конституционный суд освободят от внедрения системы АСИС.Депутаты объясняют, что в структуре Конституционного суда отсутствуют Пленум, Президиум, коллегии, как в судах общей юрисдикции. К тому же численный состав Конституционного суда намного меньше остальных. Рассмотрение дел и вопросов, и принятие решений по ним производятся Конституционным судом коллегиально, дела рассматриваются при неизменном составе. АСИС – единая технологическая платформа, нацеленная на обеспечение электронного взаимодействия судов и участников судопроизводства, судов и ведомств, способствующих отправлению правосудия, а также электронного взаимодействия между всеми уровнями судебной системы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220721/konstitutsionnyy-sud-abkhazii-predlozhil-ne-vnedryat-asis-v-sudoproizvodstvo-1040395062.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/14/1037220548_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2ddbac437e4c56cde92cb8bcffe24e80.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
конституционный суд республики абхазия, абхазия, парламент абхазии
конституционный суд республики абхазия, абхазия, парламент абхазии
Парламент одобрил в первом чтении освобождение Конституционного суда от внедрения АСИС
Поправки в конституционный закон "О судебной власти" приняты в первом чтении.
СУХУМ, 27 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии в первом чтении одобрил поправки в конституционный закон "О судебной власти".
Согласно поправкам, Конституционный суд освободят от внедрения системы АСИС.
Депутаты объясняют, что в структуре Конституционного суда отсутствуют Пленум, Президиум, коллегии, как в судах общей юрисдикции.
К тому же численный состав Конституционного суда намного меньше остальных. Рассмотрение дел и вопросов, и принятие решений по ним производятся Конституционным судом коллегиально, дела рассматриваются при неизменном составе.
"Таким образом, предназначение АСИС по распределению материалов судопроизводства между судьями Конституционного суда Республики Абхазия на этапе предварительного изучения поступивших обращений или на этапе подготовки дела к слушанию не принесет ожидаемого эффекта, так как вне зависимости от того, кем из судей осуществлялось предварительное изучение и представлялся доклад в судебном заседании, право принятия окончательного решения принадлежит Конституционному суду Республики Абхазия", – говорится в пояснительной записке.
АСИС – единая технологическая платформа, нацеленная на обеспечение электронного взаимодействия судов и участников судопроизводства, судов и ведомств, способствующих отправлению правосудия, а также электронного взаимодействия между всеми уровнями судебной системы.