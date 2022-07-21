https://sputnik-abkhazia.ru/20220721/konstitutsionnyy-sud-abkhazii-predlozhil-ne-vnedryat-asis-v-sudoproizvodstvo-1040395062.html
Конституционный суд Абхазии предложил не внедрять АСИС в судопроизводство
Конституционный суд Абхазии предложил не внедрять АСИС в судопроизводство
В декабре 2014 года проект Конституционного закона Абхазии "О судебной власти" был принят депутатами Парламента в первом чтении. В числе нововведений было и... 21.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-21T09:00+0300
2022-07-21T09:00+0300
2022-07-21T09:00+0300
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СУХУМ, 20 июл - Sputnik. Конституционный суд обратился в Народное Собрание Абхазии с инициативой внести изменение в Конституционный закон и исключить внедрение автоматизированной судебно-информационной системы. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала председатель Конституционного суда Людмила Ходжашвили.По ее словам, исключение автоматизированной судебно-информационной системы в Конституционном суде не повлечет за собой ущемления прав и свобод участников судопроизводства. В то же время это позволит сэкономить значительные финансовые средства, выделенные на эксплуатацию АСИС.АСИС – это единая технологическая платформа, основной задачей которой является обеспечение электронного взаимодействия судов и участников судопроизводства, судов и ведомств, способствующих отправлению правосудия, а также электронного взаимодействия между всеми уровнями судебной системы.Одним из главных нововведений судебной реформы, работа над которой началась в 2012 году, стало обязательное использование в судах автоматизированной судебно-информационной системы, но ее внедрение многократно откладывалось.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220720/khodzhashvili-obyasnila-pochemu-v-konstitutsionnom-sude-net-neobkhodimosti-ispolzovat-asis---1040379852.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220217/parlament-abkhazii-naznachil-sroki-vnedreniya-asis-v-sudakh-1037627169.html
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абхазия, конституционный суд республики абхазия, новости
Конституционный суд Абхазии предложил не внедрять АСИС в судопроизводство
В декабре 2014 года проект Конституционного закона Абхазии "О судебной власти" был принят депутатами Парламента в первом чтении. В числе нововведений было и обязательное использование в судах судебно-информационной системы. Однако ее внедрение многократно откладывалось.
СУХУМ, 20 июл - Sputnik.
Конституционный суд обратился в Народное Собрание Абхазии с инициативой внести изменение в Конституционный закон и исключить внедрение автоматизированной судебно-информационной системы. Об этом в интервью радио Sputnik
рассказала председатель Конституционного суда Людмила Ходжашвили.
“Какая в этом необходимость у нас? У нас нет такой нагрузки. Нас пять человек и все вместе рассматриваем дела, изменения в Конституционный закон”, - пояснила Ходжашвили.
По ее словам, исключение автоматизированной судебно-информационной системы в Конституционном суде не повлечет за собой ущемления прав и свобод участников судопроизводства. В то же время это позволит сэкономить значительные финансовые средства, выделенные на эксплуатацию АСИС.
АСИС – это единая технологическая платформа, основной задачей которой является обеспечение электронного взаимодействия судов и участников судопроизводства, судов и ведомств, способствующих отправлению правосудия, а также электронного взаимодействия между всеми уровнями судебной системы.
Одним из главных нововведений судебной реформы, работа над которой началась в 2012 году, стало обязательное использование в судах автоматизированной судебно-информационной системы, но ее внедрение многократно откладывалось.