https://sputnik-abkhazia.ru/20221027/pogoda-v-abkhazii-na-pyatnitsu-28-oktyabrya-1042267695.html

Погода в Абхазии на пятницу 28 октября

Погода в Абхазии на пятницу 28 октября

Погоду черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием антициклона с северо-запада. 27.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-27T17:47+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 27 окт – Sputnik. В пятницу, 28 октября, ожидается переменная облачность, ночью и утром местами возможен дождь, гроза, днем без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление высокое.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +19°С.Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

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2022

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погода в абхазии