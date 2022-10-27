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Погода в Абхазии на пятницу 28 октября
Погода в Абхазии на пятницу 28 октября
Погоду черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием антициклона с северо-запада. 27.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-27T17:47+0300
2022-10-27T17:47+0300
2022-10-27T17:47+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 27 окт – Sputnik. В пятницу, 28 октября, ожидается переменная облачность, ночью и утром местами возможен дождь, гроза, днем без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление высокое.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +19°С.Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
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MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Погода в Абхазии на пятницу 28 октября
Погоду черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием антициклона с северо-запада.
СУХУМ, 27 окт – Sputnik. В пятницу, 28 октября, ожидается переменная облачность, ночью и утром местами возможен дождь, гроза, днем без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление высокое.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +12°С до +17°С.
Температура морской воды +19°С.
Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.