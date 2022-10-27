https://sputnik-abkhazia.ru/20221027/problemy-s-vodosnabzheniem-v-gagre-planiruyut-polnostyu-reshit-k-2025-godu-1042270819.html

Проблемы с водоснабжением в Гагре планируют полностью решить к 2025 году

Проблемы с водоснабжением в Гагре планируют полностью решить к 2025 году

По Инвестпрограмме 2023-2025 годов на водоснабжение и строительство резервуаров в 4000 и 2000 кубометров будет выделено 150 миллионов рублей. 27.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-27T19:00+0300

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2022-10-27T19:00+0300

в абхазии

гагрский район

экономика

абхазия

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СУХУМ, 27 окт - Sputnik. К 2025 году проблема с водоснабжением в Гагрском районе будет решена, заявил в эфире радио Sputnik замглавы района Адамыр Цишба.Ранее глава района Юрий Хагуш заявлял, что в рамках Инвестпрограммы на водоснабжение и строительство резервуаров в 4000 и 2000 кубометров выделено 150 миллионов рублей.

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