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Проблемы с водоснабжением в Гагре планируют полностью решить к 2025 году
Проблемы с водоснабжением в Гагре планируют полностью решить к 2025 году
По Инвестпрограмме 2023-2025 годов на водоснабжение и строительство резервуаров в 4000 и 2000 кубометров будет выделено 150 миллионов рублей. 27.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-27T19:00+0300
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СУХУМ, 27 окт - Sputnik. К 2025 году проблема с водоснабжением в Гагрском районе будет решена, заявил в эфире радио Sputnik замглавы района Адамыр Цишба.Ранее глава района Юрий Хагуш заявлял, что в рамках Инвестпрограммы на водоснабжение и строительство резервуаров в 4000 и 2000 кубометров выделено 150 миллионов рублей.
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гагрский район, экономика, абхазия
Проблемы с водоснабжением в Гагре планируют полностью решить к 2025 году
По Инвестпрограмме 2023-2025 годов на водоснабжение и строительство резервуаров в 4000 и 2000 кубометров будет выделено 150 миллионов рублей.
СУХУМ, 27 окт - Sputnik. К 2025 году проблема с водоснабжением в Гагрском районе будет решена, заявил в эфире радио Sputnik замглавы района Адамыр Цишба.
"По Инвестпрограмме ведутся работы. Прямо сейчас идут работы по укладке разводящей системы. Она пока не введена в эксплуатацию. В Инвестпрограмму 2023-20225 годов включен проект водопровода. Там есть большие работы, но они должны будут решиться. Даст Бог, в 2025 году в Гагре не будет проблемы с водой", - сказал Цишба.
Ранее глава района Юрий Хагуш заявлял, что в рамках Инвестпрограммы на водоснабжение и строительство резервуаров в 4000 и 2000 кубометров выделено 150 миллионов рублей.