https://sputnik-abkhazia.ru/20221027/samoe-nepredskazuemoe-desyatiletie-glavnoe-iz-vystupleniya-putina-1042286986.html

"Самое непредсказуемое десятилетие": главное из выступления Путина

"Самое непредсказуемое десятилетие": главное из выступления Путина

В ежегодном заседании дискуссионного клуба "Валдай" принял участие президент России Владимир Путин. 27.10.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 окт - Sputnik. Владимир Путин отметил нарастающий кризис западной демократии и обозначил возможные пути выхода из него. Основные тезисы президента — в материале Рената Абдуллина для РИА Новости.О мировом кризисеКонференция, продолжавшаяся в Москве с 24 по 27 октября, была посвящена актуальным проблемам нового глобального устройства. "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех" — так организаторы сформулировали центральную тему. Еще до выступления Путина пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал это "главным событием дня". По его словам, эту речь предстоит "изучать, читать и перечитывать".Президент начал с общей оценки ситуации в мире. Все продолжает развиваться по негативному сценарию, о котором Москва неоднократно предупреждала. И дело не только в военных угрозах, но и в экономических вызовах.Остается лишь два пути: накапливать груз проблем, который "раздавит" всех мировых игроков, или решать проблемы сообща, пусть и не идеальными, но действенными способами.О культуре "отмены""Уверенность в своей непогрешимости — опасное состояние", — напомнил Путин, указывая на попытки западных оппонентов (как их мягко назвал президент) "отменить" чужие культуры.Президент цитировал российских мыслителей — от Достоевского до Солженицына, — давно предсказывавших, по мнению Путина, падение западных демократических стандартов.Различные формы народовластия отрицаются, добавил он, в пользу лишь одной модели демократии. И дело доходит до агрессивного навязывания своих взглядов. "Охамели просто", — эмоционально прокомментировал Путин признание западных стран в подготовке переворота 2014 года на Украине.О конфликте с ЗападомПодлинная демократия — лишь в соблюдении права каждого государства выбирать собственную модель развития общества, подчеркнул Путин. Запад же боится альтернатив, которые уже сейчас доказывают эффективность. Но развитие неизбежно. А американцы не в состоянии предложить хоть что-то, пытаются подогнать все государства под одни лекала, осуждая культуру неугодных народов.Россия не считала и не считает себя врагом западных стран. Но они хотят превратить нас в инструмент для достижения своих целей. Россия таковым быть не собирается, как и многие другие государства.При этом "мы сами не стараемся становиться гегемоном, заменить доминирование Запада доминированием Востока, Севера или Юга", добавил Путин.Об интеграцииВыход из нынешнего сложного момента возможен лишь при создании финансовых институтов, не зависящих от одной-единственной страны. Уход от диктата доллара неизбежен, расчеты в национальных валютах продолжат нарастать, как и другие интеграционные процессы.Новые центры силы способны конкурировать с Западом. Но только вместе можно достичь результатов. Для этого западным странам достаточно позволить развиваться местным рынкам, не захватывая их ресурсы, как они привыкли делать. Россия, например, создает в других государствах целые отрасли, способствуя технологическому прорыву."Если либеральная глобализация — это обезличивание, то интеграция — совместная выработка общих стратегий, выгодных всем", — подытожил президент. Но, по его словам, в любом случае мир ожидает "самое непредсказуемое десятилетие".Совершеннолетие "Валдая"Путин участвует в заседаниях "Валдая" с 2004-го, когда этот клуб создали. Первая конференция состоялась в Великом Новгороде, вблизи озера Валдай. Отсюда и название. Потом переехали в Сочи. В этом году выбрали Москву. Формат: многочасовые дискуссии с привлечением специалистов со всего мира. На сей раз выступили 111 экспертов и политиков из более чем 40 стран, включая и западные. Но, разумеется, больше было участников из дружественных государств Ближнего Востока, Азии, Африки и СНГ.Многие тезисы президента стали логичным продолжением того, что он в несколько более мягкой форме озвучивал в прошлые годы. Так, Путин регулярно и немало говорил об отношениях России и Запада, зашедших в тупик из-за того, что поведение Москвы было неверно истолковано за рубежом. В том числе указывал: российскую открытость и доверие партнерам они восприняли как слабость. И это было ошибкой.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221017/putin-vnes-izmeneniya-v-kontseptsiyu-gumanitarnoy-politiki-rossii-za-rubezhom-1042099962.html

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