https://sputnik-abkhazia.ru/20221027/vneseny-popravki-v-zakon-abkhazii-o-respublikanskom-byudzhete-na-2022-god-1042263433.html

Внесены поправки в закон Абхазии "О республиканском бюджете на 2022 год"

Внесены поправки в закон Абхазии "О республиканском бюджете на 2022 год"

СУХУМ, 27 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии внес изменения в закон "О республиканском бюджете 2022 года" в третьем и окончательном чтении. 27.10.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии внес изменения в закон "О республиканском бюджете 2022 года" в третьем и окончательном чтении.Согласно поправкам, госбюджет по доходам на 2022 год составляет 12 150 159,7 тыс руб, по расходам - 13 655 193,2 тыс руб.Дефицит госбюджета составит 1 505 033,5 тыс руб.Кроме того, в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации Инвестпрограммы на 2020-2022 годы в сумме 1 350 000,0 тыс руб. Финансирование мероприятий господдержки отраслей экономики, программы социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025 годы - 200 000,0 тыс руб.Парламентарии также утвердили общий объем расходов республиканского бюджета на 2022 год в сумме 10 995 626,4 тыс руб.Установлен размер дефицита республиканского бюджета на 2022 год в 1 231 976,5 тыс руб. При этом верхний предел республиканского внутреннего долга по кредитам на 1 января - 552 000,0 тыс руб.В рамках поправок также утверждена программа республиканского внутреннего заимствования на 2022 год в сумме 552 000,0 тыс руб.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220818/grazhdanin-i-nachalnik-delba-ob-optimizatsii-shtatov-i-ispolnenii-byudzheta-za-polgoda--1041009176.html

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