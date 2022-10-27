https://sputnik-abkhazia.ru/20221027/vneseny-popravki-v-zakon-abkhazii-o-respublikanskom-byudzhete-na-2022-god-1042263433.html
Внесены поправки в закон Абхазии "О республиканском бюджете на 2022 год"
Внесены поправки в закон Абхазии "О республиканском бюджете на 2022 год"
СУХУМ, 27 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии внес изменения в закон "О республиканском бюджете 2022 года" в третьем и окончательном чтении. 27.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-27T13:05+0300
2022-10-27T13:05+0300
2022-10-27T14:18+0300
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СУХУМ, 27 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии внес изменения в закон "О республиканском бюджете 2022 года" в третьем и окончательном чтении.Согласно поправкам, госбюджет по доходам на 2022 год составляет 12 150 159,7 тыс руб, по расходам - 13 655 193,2 тыс руб.Дефицит госбюджета составит 1 505 033,5 тыс руб.Кроме того, в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации Инвестпрограммы на 2020-2022 годы в сумме 1 350 000,0 тыс руб. Финансирование мероприятий господдержки отраслей экономики, программы социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025 годы - 200 000,0 тыс руб.Парламентарии также утвердили общий объем расходов республиканского бюджета на 2022 год в сумме 10 995 626,4 тыс руб.Установлен размер дефицита республиканского бюджета на 2022 год в 1 231 976,5 тыс руб. При этом верхний предел республиканского внутреннего долга по кредитам на 1 января - 552 000,0 тыс руб.В рамках поправок также утверждена программа республиканского внутреннего заимствования на 2022 год в сумме 552 000,0 тыс руб.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220818/grazhdanin-i-nachalnik-delba-ob-optimizatsii-shtatov-i-ispolnenii-byudzheta-za-polgoda--1041009176.html
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парламент абхазии, бюджет, абхазия
парламент абхазии, бюджет, абхазия
СУХУМ, 27 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии внес изменения в закон "О республиканском бюджете 2022 года" в третьем и окончательном чтении.
Согласно поправкам, госбюджет по доходам на 2022 год составляет 12 150 159,7 тыс руб, по расходам - 13 655 193,2 тыс руб.
Дефицит госбюджета составит 1 505 033,5 тыс руб.
Общий объем доходов республиканского бюджета на 2022 год был утвержден в сумме 9 763 649,9 тыс руб, в том числе финпомощь России в целях социально-экономического развития Абхазии в сумме 4 158 187,9 тыс руб.
Кроме того, в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации Инвестпрограммы на 2020-2022 годы в сумме 1 350 000,0 тыс руб. Финансирование мероприятий господдержки отраслей экономики, программы социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025 годы - 200 000,0 тыс руб.
Парламентарии также утвердили общий объем расходов республиканского бюджета на 2022 год в сумме 10 995 626,4 тыс руб.
Установлен размер дефицита республиканского бюджета на 2022 год в 1 231 976,5 тыс руб. При этом верхний предел республиканского внутреннего долга по кредитам на 1 января - 552 000,0 тыс руб.
В рамках поправок также утверждена программа республиканского внутреннего заимствования на 2022 год в сумме 552 000,0 тыс руб.