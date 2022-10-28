https://sputnik-abkhazia.ru/20221028/abkhazskie-sportsmeny-zanyali-prizovye-mesta-na-sorevnovaniyakh-po-volnoy-borbe-v-sochi-1042306008.html

Абхазские спортсмены заняли призовые места на соревнованиях по вольной борьбе в Сочи

Абхазские спортсмены заняли призовые места на соревнованиях по вольной борьбе в Сочи

Участие в соревнованиях приняли более 250 спортсменов из 14 субъектов России, а также из Абхазии. 28.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-28T18:47+0300

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СУХУМ, 28 окт – Sputnik. Абхазские спортсмены заняли призовые места на Всероссийских соревнованиях по вольной борьбе среди мужчин и юношей, сообщает Госкомспорта Абхазии.Среди юношей два спортсмена из Абхазии получили "бронзу" – Леон Аристава стал третьим в весовой категории 68 кг, а Максим Адлейба – в категории 44 кг. Первое и третье места заняли еще двое юных борцов – Еснат Кутарба (в весовой категории до 68 кг) и Еснат Ардзинба (в весовой категории до 71 кг). Бронзовым призером турнира стал и Алан Абшилава.Еще двумя победителям турнира среди юношей стали Вахтанг Акаба (в весовой категории 71 кг) и Мурат Пкин (в весовой категории 41 кг).Призеры турнира были награждены грамотами, медалями, кубками и денежными суммами, а победители получили еще и звание мастеров спорта России.Всероссийский турнир на призы президента Федерации вольной борьбы Сочи Рубена Татуляна проводится в Сочи уже восьмой раз. В этом году он проходил с 21 по 23 октября.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221023/dopolnitelnoe-vremya-smyr-o-mezhdunarodnom-turnire-po-boksu-v-abkhazii-1042158305.html

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