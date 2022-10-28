https://sputnik-abkhazia.ru/20221028/gosudarstvo-uvelichit-razmer-edinovremennykh-vyplat-za-rozhdenie-rebenka-1042293960.html

Государство увеличит размер единовременных выплат за рождение ребенка

Государство увеличит размер единовременных выплат за рождение ребенка

Проект находится на стадии согласования, предполагается, что увеличатся пособия в начале 2023 года. 28.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-28T13:39+0300

2022-10-28T13:39+0300

2022-10-28T14:04+0300

в абхазии

абхазия

новости

кабмин абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/1c/1036955483_0:171:3033:1877_1920x0_80_0_0_98ee42900b1440751179ae7b7c222376.jpg

СУХУМ, 28 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Фонд социального страхования и охраны труда планирует увеличить несколько пособий, заявил на заседании правительства председатель фонда Бакур Бебия.Речь, в частности, идет об увеличении единовременных выплат работающим родителям за рождение ребенка с 13 до 22 тысяч рублей. Выплаты за рождение ребенка для неработающих родителей также вырастут с 10,2 тысячи до 17 тысяч рублей. Вице-премьер правительства, министр финансов Владимир Делба заметил, что сейчас в органах власти проходят согласование представленного фондом проекта. "В финансовом ведомстве полностью прошел согласование и имеет безусловную поддержку (проект) об увеличении на 110% пособия на период отпуска по уходу за ребенком с трех до семи тысяч. И, как было сказано, с 13 до 22 тысяч работающих родителей и с 10,2 тысячи до 17 тысяч для неработающих родителей", – сказал Делба. Предполагается, что увеличение пособий будет с начала 2023 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221028/kabmin-abkhazii-odobril-proekt-respublikanskogo-byudzheta-na-2023-god-1042293137.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, кабмин абхазии