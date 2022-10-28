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Государство увеличит размер единовременных выплат за рождение ребенка
Государство увеличит размер единовременных выплат за рождение ребенка
Проект находится на стадии согласования, предполагается, что увеличатся пособия в начале 2023 года. 28.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-28T13:39+0300
2022-10-28T13:39+0300
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СУХУМ, 28 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Фонд социального страхования и охраны труда планирует увеличить несколько пособий, заявил на заседании правительства председатель фонда Бакур Бебия.Речь, в частности, идет об увеличении единовременных выплат работающим родителям за рождение ребенка с 13 до 22 тысяч рублей. Выплаты за рождение ребенка для неработающих родителей также вырастут с 10,2 тысячи до 17 тысяч рублей. Вице-премьер правительства, министр финансов Владимир Делба заметил, что сейчас в органах власти проходят согласование представленного фондом проекта. "В финансовом ведомстве полностью прошел согласование и имеет безусловную поддержку (проект) об увеличении на 110% пособия на период отпуска по уходу за ребенком с трех до семи тысяч. И, как было сказано, с 13 до 22 тысяч работающих родителей и с 10,2 тысячи до 17 тысяч для неработающих родителей", – сказал Делба. Предполагается, что увеличение пособий будет с начала 2023 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221028/kabmin-abkhazii-odobril-proekt-respublikanskogo-byudzheta-na-2023-god-1042293137.html
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абхазия, новости, кабмин абхазии
Государство увеличит размер единовременных выплат за рождение ребенка
13:39 28.10.2022 (обновлено: 14:04 28.10.2022)
Проект находится на стадии согласования, предполагается, что увеличатся пособия в начале 2023 года.
СУХУМ, 28 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Фонд социального страхования и охраны труда планирует увеличить несколько пособий, заявил на заседании правительства председатель фонда Бакур Бебия.
"В прошлом году мы увеличили пособия для нескольких категорий, в этом году тоже будем стараться", – сказал он.
Речь, в частности, идет об увеличении единовременных выплат работающим родителям за рождение ребенка с 13 до 22 тысяч рублей.
Выплаты за рождение ребенка для неработающих родителей также вырастут с 10,2 тысячи до 17 тысяч рублей.
Вице-премьер правительства, министр финансов Владимир Делба заметил, что сейчас в органах власти проходят согласование представленного фондом проекта.
"В финансовом ведомстве полностью прошел согласование и имеет безусловную поддержку (проект) об увеличении на 110% пособия на период отпуска по уходу за ребенком с трех до семи тысяч. И, как было сказано, с 13 до 22 тысяч работающих родителей и с 10,2 тысячи до 17 тысяч для неработающих родителей", – сказал Делба.
Предполагается, что увеличение пособий будет с начала 2023 года.