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Кабмин Абхазии одобрил проект республиканского бюджета на 2023 год
Кабмин Абхазии одобрил проект республиканского бюджета на 2023 год
Одобренный проект республиканского бюджета поступит на рассмотрение главы государства. 28.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-28T13:20+0300
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СУХУМ, 28 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии на заседании в пятницу, 28 октября, одобрил проект республиканского бюджета на 2023 год. Финансовый документ представил вице-премьер, министр финансов Абхазии Владимир Делба. Общий объем доходов республиканского бюджета на 2023 год составляет 9,6 миллиарда рублей, из них 3,7 миллиарда составляет российская финансовая помощь.Сумма на реализацию Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2023–2025 годы составит 1,2 миллиарда рублей, а на мероприятия господдержки отраслей экономики по программе социально-экономического развития Абхазии на 2022–2025 годы – 180 миллионов рублей.Общий расход республиканского бюджета на 2023 год составит 11,3 миллиарда рублей, таким образом, дефицит составит 1,7 миллиарда рублей. При этом Владимир Делба подчеркнул, что собственные доходы Абхазии выросли по сравнению с 2021 годом на 1,8 миллиарда рублей. На погашение основного долга по государственному экспортному кредиту, предоставленному Россией Абхазии, предусмотрено 86,3 миллиона рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221028/pravitelstvo-abkhazii-uvelichilo-raskhody-na-programmu-zhilische-2022-1042292555.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20221027/delba-rasskazal-o-povyshenii-srednikh-zarplat-uchiteley-v-2022-godu-1042274774.html
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абхазия, кабмин абхазии, новости, бюджет
абхазия, кабмин абхазии, новости, бюджет

Кабмин Абхазии одобрил проект республиканского бюджета на 2023 год

13:20 28.10.2022 (обновлено: 15:19 28.10.2022)
© Sputnik / Владимир ТрефиловМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - Sputnik Абхазия, 1920, 28.10.2022
© Sputnik / Владимир Трефилов
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Одобренный проект республиканского бюджета поступит на рассмотрение главы государства.
СУХУМ, 28 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии на заседании в пятницу, 28 октября, одобрил проект республиканского бюджета на 2023 год.
Финансовый документ представил вице-премьер, министр финансов Абхазии Владимир Делба.

Общий объем государственного бюджета Абхазии на 2023 год по доходам составляет 12,5 миллиарда рублей. Расходы госбюджета, согласно документу, составят 14,2 миллиарда рублей, а дефицит – 1,7 миллиарда рублей.

Общий объем доходов республиканского бюджета на 2023 год составляет 9,6 миллиарда рублей, из них 3,7 миллиарда составляет российская финансовая помощь.
Сумма на реализацию Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2023–2025 годы составит 1,2 миллиарда рублей, а на мероприятия господдержки отраслей экономики по программе социально-экономического развития Абхазии на 2022–2025 годы – 180 миллионов рублей.
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Общий расход республиканского бюджета на 2023 год составит 11,3 миллиарда рублей, таким образом, дефицит составит 1,7 миллиарда рублей.
При этом Владимир Делба подчеркнул, что собственные доходы Абхазии выросли по сравнению с 2021 годом на 1,8 миллиарда рублей.
На погашение основного долга по государственному экспортному кредиту, предоставленному Россией Абхазии, предусмотрено 86,3 миллиона рублей.
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