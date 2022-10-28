https://sputnik-abkhazia.ru/20221028/nekotorykh-repatriantov-osvobodili-ot-oplaty-predostavlennogo-zhilya-1042294505.html
Некоторых репатриантов освободили от оплаты предоставленного жилья
Некоторых репатриантов освободили от оплаты предоставленного жилья
Контроль за исполнением распоряжения возложено на Государственный комитет Республики Абхазия по репатриации. 28.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-28T13:48+0300
2022-10-28T13:48+0300
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СУХУМ, 28 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии принял распоряжение "О предоставлении гражданам Республики Абхазия льгот по оплате стоимости жилья при передаче в частную собственность из Государственного жилищного фонда". Льготы в виде полного освобождения от оплаты стоимости жилья предоставлены Умуту Агрба, Джульетте Атружба, Абраскилу Ачугба, Альдоне Джалагония, Эсме Кудба, Хайри Кутарба, Роланду Папба, Мамуке Чазмава, Хабасу Шереметову, Экрему Эшба.Также льготы предоставлены гражданину Абхазии Бакир Муниру Абделу Саламовичу. Распоряжение правительства было принято в соответствии с ходатайством Государственного комитета по репатриации и заявлением граждан.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221028/pravitelstvo-abkhazii-uvelichilo-raskhody-na-programmu-zhilische-2022-1042292555.html
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Некоторых репатриантов освободили от оплаты предоставленного жилья
13:48 28.10.2022 (обновлено: 14:13 28.10.2022)
Контроль за исполнением распоряжения возложено на Государственный комитет Республики Абхазия по репатриации.
СУХУМ, 28 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии принял распоряжение "О предоставлении гражданам Республики Абхазия льгот по оплате стоимости жилья при передаче в частную собственность из Государственного жилищного фонда".
Льготы в виде полного освобождения от оплаты стоимости жилья предоставлены Умуту Агрба, Джульетте Атружба, Абраскилу Ачугба, Альдоне Джалагония, Эсме Кудба, Хайри Кутарба, Роланду Папба, Мамуке Чазмава, Хабасу Шереметову, Экрему Эшба.
Также льготы предоставлены гражданину Абхазии Бакир Муниру Абделу Саламовичу.
Распоряжение правительства было принято в соответствии с ходатайством Государственного комитета по репатриации и заявлением граждан.