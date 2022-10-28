https://sputnik-abkhazia.ru/20221028/nekotorykh-repatriantov-osvobodili-ot-oplaty-predostavlennogo-zhilya-1042294505.html

Некоторых репатриантов освободили от оплаты предоставленного жилья

Некоторых репатриантов освободили от оплаты предоставленного жилья

Контроль за исполнением распоряжения возложено на Государственный комитет Республики Абхазия по репатриации. 28.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-28T13:48+0300

2022-10-28T13:48+0300

2022-10-28T14:13+0300

в абхазии

абхазия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/08/1033376369_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8e59157b7db460244657c2c1d42932a9.jpg

СУХУМ, 28 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии принял распоряжение "О предоставлении гражданам Республики Абхазия льгот по оплате стоимости жилья при передаче в частную собственность из Государственного жилищного фонда". Льготы в виде полного освобождения от оплаты стоимости жилья предоставлены Умуту Агрба, Джульетте Атружба, Абраскилу Ачугба, Альдоне Джалагония, Эсме Кудба, Хайри Кутарба, Роланду Папба, Мамуке Чазмава, Хабасу Шереметову, Экрему Эшба.Также льготы предоставлены гражданину Абхазии Бакир Муниру Абделу Саламовичу. Распоряжение правительства было принято в соответствии с ходатайством Государственного комитета по репатриации и заявлением граждан.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221028/pravitelstvo-abkhazii-uvelichilo-raskhody-na-programmu-zhilische-2022-1042292555.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости