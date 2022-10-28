Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221028/nekotorykh-repatriantov-osvobodili-ot-oplaty-predostavlennogo-zhilya-1042294505.html
Некоторых репатриантов освободили от оплаты предоставленного жилья
Некоторых репатриантов освободили от оплаты предоставленного жилья
Контроль за исполнением распоряжения возложено на Государственный комитет Республики Абхазия по репатриации. 28.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-28T13:48+0300
2022-10-28T14:13+0300
в абхазии
абхазия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/08/1033376369_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8e59157b7db460244657c2c1d42932a9.jpg
СУХУМ, 28 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии принял распоряжение "О предоставлении гражданам Республики Абхазия льгот по оплате стоимости жилья при передаче в частную собственность из Государственного жилищного фонда". Льготы в виде полного освобождения от оплаты стоимости жилья предоставлены Умуту Агрба, Джульетте Атружба, Абраскилу Ачугба, Альдоне Джалагония, Эсме Кудба, Хайри Кутарба, Роланду Папба, Мамуке Чазмава, Хабасу Шереметову, Экрему Эшба.Также льготы предоставлены гражданину Абхазии Бакир Муниру Абделу Саламовичу. Распоряжение правительства было принято в соответствии с ходатайством Государственного комитета по репатриации и заявлением граждан.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221028/pravitelstvo-abkhazii-uvelichilo-raskhody-na-programmu-zhilische-2022-1042292555.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/08/1033376369_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_65693477cee1f4053ebb23b16f597839.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости
абхазия, новости

Некоторых репатриантов освободили от оплаты предоставленного жилья

13:48 28.10.2022 (обновлено: 14:13 28.10.2022)
© Sputnik / Томас ТхайцукЗдание репатриации
Здание репатриации - Sputnik Абхазия, 1920, 28.10.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
НовостиTelegram
Контроль за исполнением распоряжения возложено на Государственный комитет Республики Абхазия по репатриации.
СУХУМ, 28 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии принял распоряжение "О предоставлении гражданам Республики Абхазия льгот по оплате стоимости жилья при передаче в частную собственность из Государственного жилищного фонда".
Льготы в виде полного освобождения от оплаты стоимости жилья предоставлены Умуту Агрба, Джульетте Атружба, Абраскилу Ачугба, Альдоне Джалагония, Эсме Кудба, Хайри Кутарба, Роланду Папба, Мамуке Чазмава, Хабасу Шереметову, Экрему Эшба.
Также льготы предоставлены гражданину Абхазии Бакир Муниру Абделу Саламовичу.
Распоряжение правительства было принято в соответствии с ходатайством Государственного комитета по репатриации и заявлением граждан.
Вид на сухумскую бухту - Sputnik Абхазия, 1920, 28.10.2022
В Абхазии
Правительство Абхазии увеличило расходы на программу "Жилище"
12:16
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0