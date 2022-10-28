https://sputnik-abkhazia.ru/20221028/pravitelstvo-abkhazii-uvelichilo-raskhody-na-programmu-zhilische-2022-1042292555.html
Правительство Абхазии увеличило расходы на программу "Жилище-2022"
Правительство Абхазии увеличило расходы на программу "Жилище-2022"
В рамках программы отдельным категориям граждан Абхазии выделяются деньги на приобретение жилья. 28.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-28T12:16+0300
2022-10-28T12:16+0300
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СУХУМ, 28 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Расходы на государственную целевую программу "Жилище" увеличены на 50%, сообщил вице-премьер правительства, министр финансов Абхазии Владимир Делба, представляя в Кабинете министров проект республиканского бюджета на 2023 год. Ранее в 2022 году на реализацию программы было выделено 40 миллионов рублей, таким образом, сумма сейчас составит 60 миллионов рублей.В ноябре 2021 года президент Абхазии Аслан Бжания утвердил государственную целевую программу предоставления жилья отдельным категориям граждан Абхазии. В сентябре 2022 года сообщалось, что в рамках программы одобрено 47 заявок на получение средств для приобретения жилья.Размер финансовой помощи составляет 500 тысяч на заявителя и по 100 тысяч на каждого несовершеннолетнего или нетрудоспособного члена семьи. Но при этом максимальный размер помощи не превышает один миллион рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220924/bolee-40-chelovek-poluchat-dengi-na-priobretenie-zhilya-v-ramkakh-gosprogrammy-1041675701.html
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абхазия
Правительство Абхазии увеличило расходы на программу "Жилище-2022"
12:16 28.10.2022 (обновлено: 12:49 28.10.2022)
В рамках программы отдельным категориям граждан Абхазии выделяются деньги на приобретение жилья.
СУХУМ, 28 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Расходы на государственную целевую программу "Жилище" увеличены на 50%, сообщил вице-премьер правительства, министр финансов Абхазии Владимир Делба, представляя в Кабинете министров проект республиканского бюджета на 2023 год.
Ранее в 2022 году на реализацию программы было выделено 40 миллионов рублей, таким образом, сумма сейчас составит 60 миллионов рублей.
В ноябре 2021 года президент Абхазии Аслан Бжания утвердил государственную целевую программу предоставления жилья отдельным категориям граждан Абхазии. В сентябре 2022 года сообщалось, что в рамках программы одобрено 47 заявок на получение средств для приобретения жилья.
Размер финансовой помощи составляет 500 тысяч на заявителя и по 100 тысяч на каждого несовершеннолетнего или нетрудоспособного члена семьи. Но при этом максимальный размер помощи не превышает один миллион рублей.