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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 29 и 30 октября
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 29 и 30 октября
Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять антициклон с северо-запада с холодными массами воздуха. 28.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-28T17:00+0300
2022-10-28T17:00+0300
2022-10-28T17:00+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 28 окт – Sputnik. В выходные дни, 29 и 30 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +12°Сдо +17°С.Температура морской воды +19°С.Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 29 и 30 октября
Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять антициклон с северо-запада с холодными массами воздуха.
СУХУМ, 28 окт – Sputnik. В выходные дни, 29 и 30 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +12°Сдо +17°С.
Температура морской воды +19°С.
Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.