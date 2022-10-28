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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 29 и 30 октября

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 29 и 30 октября

Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять антициклон с северо-запада с холодными массами воздуха. 28.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-28T17:00+0300

2022-10-28T17:00+0300

2022-10-28T17:00+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 28 окт – Sputnik. В выходные дни, 29 и 30 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +12°Сдо +17°С.Температура морской воды +19°С.Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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абхазия, погода в абхазии