https://sputnik-abkhazia.ru/20221028/raboty-finansiruemye-iz-respublikanskogo-byudzheta-obsudili-v-kabmine-abkhazii-1042312324.html

Работы, финансируемые из республиканского бюджета, обсудили в Кабмине Абхазии

Работы, финансируемые из республиканского бюджета, обсудили в Кабмине Абхазии

Средства их республиканского бюджета выделены на реконструкцию музеев и учреждений культуры, а также на строительство инфраструктурных объектов. 28.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-28T20:10+0300

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СУХУМ, 28 окт - Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб обсудил с вице-премьером, министром финансов Владимиром Делба и гендиректором "Абхазстроя" Русланом Тванба ход работ на ряде объектов, финансируемых из республиканского бюджета. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина Абхазии.Список приоритетных объектов возглавляют сухумский Музей боевой славы имени Владислава Ардзинба, дом-музей Нестора Лакоба, дом-музей Дмитрия Гулия, Сухумское музыкальное училище, здание Госансамбля песни и танца Абхазии, средние школы, пицундский детсад, фельдшерско-акушерские пункты в Очамчырском районе и многие другие.Также план работ предусматривает организацию водоснабжения и ремонт водопроводов, бурение скважин в селах, берегоукрепительные и дренажные мероприятия, ремонт и строительство мостов и дамб.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221028/ministr-finansov-abkhazii-nazval-osnovnye-stati-dokhodov-i-raskhodov-byudzheta-na-2023-god-1042302307.html

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