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Работы, финансируемые из республиканского бюджета, обсудили в Кабмине Абхазии
Работы, финансируемые из республиканского бюджета, обсудили в Кабмине Абхазии
Средства их республиканского бюджета выделены на реконструкцию музеев и учреждений культуры, а также на строительство инфраструктурных объектов. 28.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-28T20:10+0300
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СУХУМ, 28 окт - Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб обсудил с вице-премьером, министром финансов Владимиром Делба и гендиректором "Абхазстроя" Русланом Тванба ход работ на ряде объектов, финансируемых из республиканского бюджета. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина Абхазии.Список приоритетных объектов возглавляют сухумский Музей боевой славы имени Владислава Ардзинба, дом-музей Нестора Лакоба, дом-музей Дмитрия Гулия, Сухумское музыкальное училище, здание Госансамбля песни и танца Абхазии, средние школы, пицундский детсад, фельдшерско-акушерские пункты в Очамчырском районе и многие другие.Также план работ предусматривает организацию водоснабжения и ремонт водопроводов, бурение скважин в селах, берегоукрепительные и дренажные мероприятия, ремонт и строительство мостов и дамб.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221028/ministr-finansov-abkhazii-nazval-osnovnye-stati-dokhodov-i-raskhodov-byudzheta-na-2023-god-1042302307.html
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Работы, финансируемые из республиканского бюджета, обсудили в Кабмине Абхазии
20:10 28.10.2022 (обновлено: 20:33 28.10.2022)
Средства их республиканского бюджета выделены на реконструкцию музеев и учреждений культуры, а также на строительство инфраструктурных объектов.
СУХУМ, 28 окт - Sputnik.
Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб обсудил с вице-премьером, министром финансов Владимиром Делба и гендиректором "Абхазстроя" Русланом Тванба ход работ на ряде объектов, финансируемых из республиканского бюджета. Об этом сообщает
пресс-служба Кабмина Абхазии.
Всего в 2022 году ремонт, реставрация и строительные работы идут на 87 объектах по всей Абхазии. Общая сумма выделенных средств составляет 394,1 миллиона рублей, из них уже профинансировано более 240 миллионов.
Список приоритетных объектов возглавляют сухумский Музей боевой славы имени Владислава Ардзинба, дом-музей Нестора Лакоба, дом-музей Дмитрия Гулия, Сухумское музыкальное училище, здание Госансамбля песни и танца Абхазии, средние школы, пицундский детсад, фельдшерско-акушерские пункты в Очамчырском районе и многие другие.
Также план работ предусматривает организацию водоснабжения и ремонт водопроводов, бурение скважин в селах, берегоукрепительные и дренажные мероприятия, ремонт и строительство мостов и дамб.