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Министр финансов Абхазии назвал основные статьи доходов и расходов бюджета на 2023 год

Министр финансов Абхазии назвал основные статьи доходов и расходов бюджета на 2023 год

Общий объем государственного бюджета Абхазии на 2023 год по доходам составляет 12,5 миллиарда рублей. Расходы госбюджета, согласно документу, составят 14,2... 28.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-28T16:20+0300

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СУХУМ, 28 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Вице-премьер правительства, министр финансов Абхазии Владимир Делба перечислил основные статьи доходов и расходов республиканского бюджета на 2023 год.Также увеличение платежей говорит о более эффективной работе Министерства по налогам и сборам по администрированию доходов, добавил Делба.Что касается расходов, министр отметил, что 1,6 миллиарда рублей будет направлено на то, чтобы сбалансировать местные бюджеты и бюджеты государственных внебюджетных фондов "Я здесь особо хотел подчеркнуть, что из общего объема в 1,7 миллиарда рублей, 1,6 миллиарда направляется на поддержку территорий. То есть республиканский бюджет, не давая возможности оставлять территории дефицитными, берет на себя эту нагрузку", –сказал Владимир Делба.Он также отметил, что в 2023 году продолжится реализация межведомственных соглашений по повышению уровня зарплаты, материально-технического обеспечения органов внутренних дел, работников государственных учреждений, социальной сферы, а также других соглашений с Россией, касающихся софинансирования."На эти цели в 2023 году будет направлено более 1,5 миллиарда рублей. В структуре расходов республиканского бюджета предусмотрена реализация 16 ведомственных целевых программ на общую сумму 779 миллионов рублей. Среди них система фото- и видеофиксации на дорогах в объеме 40 миллионов рублей, развитие сельского хозяйства на 100 миллионов рублей, модернизация бюджетного учета на 90 миллионов", – отметил министр финансов.Также на поддержку малого и среднего бизнеса будет выделено 50 миллионов, а на девять программ в системе Министерства здравоохранения – 384 миллиона рублей."Особо хотел подчеркнуть, что в условиях текущего периода и прошлых лет мы обратили внимание на то, что необходимость увеличения ассигнований на приобретение медикаментов, оборудования, медицинских инструментов и других сопутствующих материалов в системе здравоохранения постоянно растет, и мы в этой связи предлагаем увеличить программные расходы. Соответственно, увеличиваются и расходы на лечение граждан за пределами республики, увеличиваются также расходы по программе "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", – сказал Делба.На создание единой системы информационных ресурсов и базы данных предусмотрено 50 миллионов рублей, на освещение на государственном языке в СМИ деятельности органов власти – 4,2 миллиона рублей."Кроме того, в 2023 году под финансовое обеспечение предусмотрена реализация мероприятий в сфере просвещения культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, общий объем которых составит более 129 миллионов рублей", –рассказал Делба.На организацию праздничных мероприятий к 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов предусмотрено 150 миллионов рублей."На финансовое обеспечение расселения жителей многоквартирного дома в городе Сухум, по улице Назадзе, 3, предусматривается 350 миллионов рублей", – заявил министр.Кроме того, на ремонтно-восстановительные работы по перечню объектов, которые утверждаются решением правительства, предусмотрено 250 миллионов рублей, на компенсационные затраты при строительстве завода полимерных труб – 56 миллионов рублей.На поддержку энергетической отрасли будет направлено 150 миллионов рублей.Резервный фонд президента в 2023 году составит 400 миллионов рублей, резервный фонд правительства – 200 миллионов рублей. На реализацию Инвестиционной программы предусмотрено 1,2 миллиарда рублей."На финансирование мероприятий государственной поддержки отраслей экономики по программе социально экономического развития Абхазии 2022-2025 годов предусмотрено 180 миллионов рублей. В 2023 году сохраняется финансирование всех социальных обязательств, включая обязательства по выплате пособий. На сегодняшний день у нас 13 обязательств республиканского уровня, объем платежей составляет 212 миллионов рублей", – подчеркнул Делба.Кабинет министров Абхазии на заседании 28 октября одобрил проект республиканского бюджета на 2023 год.Общий объем доходов республиканского бюджета на 2023 год составляет 9,6 миллиарда рублей, из них 3,7 миллиарда составляет российская финансовая помощь.Общий расход республиканского бюджета на 2023 год составит 11,3 миллиарда рублей, таким образом, дефицит составит 1,7 миллиарда рублей.

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