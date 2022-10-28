https://sputnik-abkhazia.ru/20221028/rossiyanin-zaderzhan-v-sukhume-s-krupnoy-partiey-narkotikov-1042314308.html
Россиянин задержан в Сухуме с крупной партией наркотиков
Россиянин задержан в Сухуме с крупной партией наркотиков
У задержанного обнаружили 14 свертков с метадоном, еще четыре свертка изъяли их мест сделанных им тайных закладок. 28.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-28T23:17+0300
2022-10-28T23:17+0300
2022-10-28T23:17+0300
в абхазии
абхазия
новости
мвд абхазии
наркотики
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102974/25/1029742529_0:13:2001:1138_1920x0_80_0_0_3cacb323871abd4a38ed9d796f5042c5.jpg
СУХУМ, 28 окт - Sputnik. Житель Ульяновска был задержан в Сухуме по подозрению в распространении наркотиков, сообщает пресс-служба МВД Абхазии. Педасов был задержан на территории Сухумского вокзала. При личном осмотре сотрудники правоохранительных органов изъяли у него 14 свертков с расфасованным метадоном. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий при участии задержанного сотрудники МВД обнаружили четыре закладки, сделанные на улице Эшба. Александр Педасов заключен под стражу. Расследование по фактам преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 3 статьи 224 Уголовного кодекса (незаконные приобретение, хранение, перевозка с целью сбыта, а равно сбыт наркотических средств в особо крупном размере) занимается следственный отдел столичного УВД.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221020/grazhdanin-uzbekistana-osuzhden-na-devyat-let-zaklyucheniya-za-sbyt-narkotikov-v-sukhume-1042150504.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102974/25/1029742529_232:0:1767:1151_1920x0_80_0_0_8297b7bf16ea32ba924b945bba8b80c8.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, мвд абхазии, наркотики
абхазия, новости, мвд абхазии, наркотики
Россиянин задержан в Сухуме с крупной партией наркотиков
У задержанного обнаружили 14 свертков с метадоном, еще четыре свертка изъяли их мест сделанных им тайных закладок.
СУХУМ, 28 окт - Sputnik.
Житель Ульяновска был задержан в Сухуме по подозрению в распространении наркотиков, сообщает
пресс-служба МВД Абхазии.
Ведомство сообщает, что 57-летний Александр Педасов приехал в столицу Абхазии с целью распространения запрещенного вещества путем тайных закладок. Места закладок он фотографировал и отправлял неустановленному лицу под псевдонимом "Алена". За одну закладку наркокурьер получал 800 рублей.
Педасов был задержан на территории Сухумского вокзала. При личном осмотре сотрудники правоохранительных органов изъяли у него 14 свертков с расфасованным метадоном.
В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий при участии задержанного сотрудники МВД обнаружили четыре закладки, сделанные на улице Эшба.
Александр Педасов заключен под стражу. Расследование по фактам преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 3 статьи 224 Уголовного кодекса (незаконные приобретение, хранение, перевозка с целью сбыта, а равно сбыт наркотических средств в особо крупном размере) занимается следственный отдел столичного УВД.