https://sputnik-abkhazia.ru/20221028/rossiyanin-zaderzhan-v-sukhume-s-krupnoy-partiey-narkotikov-1042314308.html

Россиянин задержан в Сухуме с крупной партией наркотиков

Россиянин задержан в Сухуме с крупной партией наркотиков

У задержанного обнаружили 14 свертков с метадоном, еще четыре свертка изъяли их мест сделанных им тайных закладок. 28.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-28T23:17+0300

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СУХУМ, 28 окт - Sputnik. Житель Ульяновска был задержан в Сухуме по подозрению в распространении наркотиков, сообщает пресс-служба МВД Абхазии. Педасов был задержан на территории Сухумского вокзала. При личном осмотре сотрудники правоохранительных органов изъяли у него 14 свертков с расфасованным метадоном. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий при участии задержанного сотрудники МВД обнаружили четыре закладки, сделанные на улице Эшба. Александр Педасов заключен под стражу. Расследование по фактам преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 3 статьи 224 Уголовного кодекса (незаконные приобретение, хранение, перевозка с целью сбыта, а равно сбыт наркотических средств в особо крупном размере) занимается следственный отдел столичного УВД.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221020/grazhdanin-uzbekistana-osuzhden-na-devyat-let-zaklyucheniya-za-sbyt-narkotikov-v-sukhume-1042150504.html

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