https://sputnik-abkhazia.ru/20221028/shoygu-meropriyatiya-po-chastichnoy-mobilizatsii-zaversheny-1042306143.html

Шойгу: мероприятия по частичной мобилизации завершены

Шойгу: мероприятия по частичной мобилизации завершены

В действующие войска после обучения уже направлены 82 тысячи мобилизованных россиян. 28.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-28T17:27+0300

2022-10-28T17:27+0300

2022-10-28T18:02+0300

сергей шойгу

министерство обороны рф

владимир путин

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СУХУМ, 28 окт – Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что мероприятия по частичной мобилизации в России завершены.По словам главы Минобороны, никаких дополнительных мероприятий по мобилизации не планируется.Министр доложил, что в ходе мобилизации было призвано более 1300 представителей органов исполнительной власти, более 27 тысяч предпринимателей. 13 тысяч граждан, не дожидаясь повесток, сами пришли в военкоматы и были направлены на фронт в качестве добровольцев. Средний возраст мобилизованных граждан составил 35 летШойгу также пояснил, что 82 тысячи человек уже прошли обучение и были отправлены на фронт, а 218 тысяч граждан находятся на полигонах в процессе боевого слаживания.Владимир Путин, в свою очередь, поблагодарил всех мобилизованных за верность долгу и патриотизм и подчеркнул, что необходимо модернизировать работу военкоматов, чтобы в дальнейшем избежать ошибок, совершенных при частичной мобилизации.Частичная мобилизация была объявлена указом Путина с 21 сентября. Тогда глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек, в первую очередь имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221014/putin-rasskazal-kogda-v-rossii-zavershitsya-chastichnaya-mobilizatsiya-1042057533.html

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сергей шойгу, министерство обороны рф, владимир путин