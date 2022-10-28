https://sputnik-abkhazia.ru/20221028/sredstva-pvo-rossii-sbili-ukrainskiy-vertolet-v-khersonskoy-oblasti-1042296136.html

Средства ПВО России сбили украинский вертолет в Херсонской области

Средства ПВО России сбили украинский вертолет в Херсонской области

Также за сутки средства ПВО сбили в воздухе шесть снарядов реактивных систем залпового огня "HIMARS" и "Ураган". 28.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-28T14:35+0300

2022-10-28T14:35+0300

2022-10-28T15:11+0300

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СУХУМ, 28 окт – Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский вертолет Ми-8 в небе над Херсонской областью. Ведомство сообщает, что на Купянском направлении были отражены атаки усиленного батальона ВСУ в направлении населенного пункта Берестовое Харьковской области. Уничтожено более 150 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых машин пехоты, четыре бронетранспортера и девять пикапов.На Красно-Лиманском направлении российские войска остановили наступление двух батальонных тактических групп ВСУ, уничтожено более 50 украинских военнослужащих, два танка, три боевых бронированных машины и два автомобиля.На Южно-Донецком направлении ротная тактическая группа ВСУ атаковала позиции российских войск в районе Времевки в ДНР и была отброшена на исходные позиции. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и один пикап.На Николаево-Криворожском направлении в течение суток сосредоточенным огнем российской артиллерии и ударами армейской авиации наносилось поражение выдвигавшимся из глубины резервам украинских войск, а также диверсионным группам у линии боевого соприкосновения. Уничтожено более 180 украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей.За сутки ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены пунктов управления ВСУ, 74 артиллерийские подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 167 районах, пять складов боеприпасов.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 326 самолетов, 164 вертолета, 2356 беспилотных летательных аппаратов, 383 зенитных ракетных комплекса, 6130 танков и других боевых бронированных машин, 876 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3532 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 6823 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221027/vooruzhennye-sily-rossii-sorvali-nastuplenie-vsu-v-khersonskoy-i-nikolaevskoy-oblastyakh-1042267037.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221026/diskoteka-1960-kh-zenitnyy-kompleks-hawk-dlya-vsu-1042256567.html

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