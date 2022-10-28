https://sputnik-abkhazia.ru/20221028/sredstva-pvo-rossii-sbili-ukrainskiy-vertolet-v-khersonskoy-oblasti-1042296136.html
Средства ПВО России сбили украинский вертолет в Херсонской области
Средства ПВО России сбили украинский вертолет в Херсонской области
Также за сутки средства ПВО сбили в воздухе шесть снарядов реактивных систем залпового огня "HIMARS" и "Ураган". 28.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-28T14:35+0300
2022-10-28T14:35+0300
2022-10-28T15:11+0300
военная спецоперация рф в донбассе
новости
россия
украина
донбасс
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/02/1041305749_0:124:3201:1925_1920x0_80_0_0_201cfba8d1838d99a64534a60e6bf7d7.jpg
СУХУМ, 28 окт – Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский вертолет Ми-8 в небе над Херсонской областью. Ведомство сообщает, что на Купянском направлении были отражены атаки усиленного батальона ВСУ в направлении населенного пункта Берестовое Харьковской области. Уничтожено более 150 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых машин пехоты, четыре бронетранспортера и девять пикапов.На Красно-Лиманском направлении российские войска остановили наступление двух батальонных тактических групп ВСУ, уничтожено более 50 украинских военнослужащих, два танка, три боевых бронированных машины и два автомобиля.На Южно-Донецком направлении ротная тактическая группа ВСУ атаковала позиции российских войск в районе Времевки в ДНР и была отброшена на исходные позиции. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и один пикап.На Николаево-Криворожском направлении в течение суток сосредоточенным огнем российской артиллерии и ударами армейской авиации наносилось поражение выдвигавшимся из глубины резервам украинских войск, а также диверсионным группам у линии боевого соприкосновения. Уничтожено более 180 украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей.За сутки ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены пунктов управления ВСУ, 74 артиллерийские подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 167 районах, пять складов боеприпасов.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 326 самолетов, 164 вертолета, 2356 беспилотных летательных аппаратов, 383 зенитных ракетных комплекса, 6130 танков и других боевых бронированных машин, 876 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3532 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 6823 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221027/vooruzhennye-sily-rossii-sorvali-nastuplenie-vsu-v-khersonskoy-i-nikolaevskoy-oblastyakh-1042267037.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20221026/diskoteka-1960-kh-zenitnyy-kompleks-hawk-dlya-vsu-1042256567.html
россия
украина
донбасс
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/02/1041305749_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_5cc939cecae087281552a4fcd4fbe3b9.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, россия, украина, донбасс, министерство обороны рф
новости, россия, украина, донбасс, министерство обороны рф
Средства ПВО России сбили украинский вертолет в Херсонской области
14:35 28.10.2022 (обновлено: 15:11 28.10.2022)
Также за сутки средства ПВО сбили в воздухе шесть снарядов реактивных систем залпового огня "HIMARS" и "Ураган".
СУХУМ, 28 окт – Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский вертолет Ми-8 в небе над Херсонской областью.
"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новая Каменка Херсонской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Перехвачены три беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Никольское и Берислав Херсонской области", – говорится в сообщении.
Ведомство сообщает, что на Купянском направлении были отражены атаки усиленного батальона ВСУ в направлении населенного пункта Берестовое Харьковской области. Уничтожено более 150 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых машин пехоты, четыре бронетранспортера и девять пикапов.
На Красно-Лиманском направлении российские войска остановили наступление двух батальонных тактических групп ВСУ, уничтожено более 50 украинских военнослужащих, два танка, три боевых бронированных машины и два автомобиля.
На Южно-Донецком направлении ротная тактическая группа ВСУ атаковала позиции российских войск в районе Времевки в ДНР и была отброшена на исходные позиции. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и один пикап.
На Николаево-Криворожском направлении в течение суток сосредоточенным огнем российской артиллерии и ударами армейской авиации наносилось поражение выдвигавшимся из глубины резервам украинских войск, а также диверсионным группам у линии боевого соприкосновения. Уничтожено более 180 украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей.
За сутки ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены пунктов управления ВСУ, 74 артиллерийские подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 167 районах, пять складов боеприпасов.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 326 самолетов, 164 вертолета, 2356 беспилотных летательных аппаратов, 383 зенитных ракетных комплекса, 6130 танков и других боевых бронированных машин, 876 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3532 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 6823 единицы специальной военной автомобильной техники.