https://sputnik-abkhazia.ru/20221028/terroristov-zaderzhali-v-stavropolskom-krae-1042291630.html
Террористов задержали в Ставропольском крае
Террористов задержали в Ставропольском крае
Сообщается, что задержанные восхищались действиями бойцов полка "Азов"* и хотели брать с них пример. 28.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-28T11:05+0300
2022-10-28T11:05+0300
2022-10-28T11:13+0300
новости
россия
фсб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/03/05/1031956074_0:110:1632:1028_1920x0_80_0_0_a58db915a5a2d8fbe21dae38a6042e8d.jpg
СУХУМ, 28 окт – Sputnik. В Ставропольском крае задержали группу из четырех экстремистов, планировавших совершить теракт на административном объекте, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ России."Являясь сторонниками идеологии украинских националистических организаций, задержанные планировали совершить террористический акт на одном из административных объектов региона", — говорится в релизе.В результате обысков по местам проживания задержанных и в организованном ими тайнике было обнаружено огнестрельное оружие, готовые взрывные устройства и компоненты для новых, а также экстремистская литература. Пресс-служба ведомства сообщается, что суд уже арестовал подозреваемых, уголовное дело открыто по статье "теракт".*Террористическая организация, запрещенная в России
https://sputnik-abkhazia.ru/20221023/chelovek-pogib-v-rezultate-terakta-v-khersonskoy-oblasti-1042205213.html
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/03/05/1031956074_58:0:1575:1138_1920x0_80_0_0_d86696d1957e516cfa43cce68a160021.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, россия, фсб
Террористов задержали в Ставропольском крае
11:05 28.10.2022 (обновлено: 11:13 28.10.2022)
Сообщается, что задержанные восхищались действиями бойцов полка "Азов"* и хотели брать с них пример.
СУХУМ, 28 окт – Sputnik.
В Ставропольском крае задержали группу из четырех экстремистов, планировавших совершить теракт на административном объекте, сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу ФСБ России.
"Являясь сторонниками идеологии украинских националистических организаций, задержанные планировали совершить террористический акт на одном из административных объектов региона", — говорится в релизе.
В результате обысков по местам проживания задержанных и в организованном ими тайнике было обнаружено огнестрельное оружие, готовые взрывные устройства и компоненты для новых, а также экстремистская литература.
Пресс-служба ведомства сообщается, что суд уже арестовал подозреваемых, уголовное дело открыто по статье "теракт".
*Террористическая организация, запрещенная в России