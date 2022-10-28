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Террористов задержали в Ставропольском крае

Террористов задержали в Ставропольском крае

Сообщается, что задержанные восхищались действиями бойцов полка "Азов"* и хотели брать с них пример. 28.10.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 28 окт – Sputnik. В Ставропольском крае задержали группу из четырех экстремистов, планировавших совершить теракт на административном объекте, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ России."Являясь сторонниками идеологии украинских националистических организаций, задержанные планировали совершить террористический акт на одном из административных объектов региона", — говорится в релизе.В результате обысков по местам проживания задержанных и в организованном ими тайнике было обнаружено огнестрельное оружие, готовые взрывные устройства и компоненты для новых, а также экстремистская литература. Пресс-служба ведомства сообщается, что суд уже арестовал подозреваемых, уголовное дело открыто по статье "теракт".*Террористическая организация, запрещенная в России

https://sputnik-abkhazia.ru/20221023/chelovek-pogib-v-rezultate-terakta-v-khersonskoy-oblasti-1042205213.html

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