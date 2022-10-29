https://sputnik-abkhazia.ru/20221029/boy-batala-chezhiya-za-titul-chempiona-rossii-zavershilsya-nichey---1042322631.html

Бой Батала Чежия за титул чемпиона России завершился ничьей

Бой Батала Чежия за титул чемпиона России завершился ничьей

Боксерский вечер прошел во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в субботу 29 октября. 29.10.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 29 окт - Sputnik, Сария Кварацхелия. Бой Батала Чежия за титул чемпиона России в полутяжелой весовой категории 79 килограммов завершился ничьей. По итогам восьми раундов судейским решением титул остался вакантным. Боксерский вечер прошел во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. В биографии Максима Смирнова 25 боев на профессиональном ринге, в девяти из них он выиграл, 13 раз уступил и три раза судьи фиксировали "ничью". Батал Чежия – обладатель титула чемпиона СНГ и славянских стран по версии журнала "Про Бокс". На профессиональном ринге он провел 16 боев, из них 11 побед, 2 ничьи и 3 поражения.

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