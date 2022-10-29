https://sputnik-abkhazia.ru/20221029/rossiya-priostanavlivaet-vyvoz-produktsii-s-ukrainy-iz-za-terakta-v-akvatorii-sevastopolya-1042321796.html

Россия приостанавливает вывоз продукции с Украины из-за теракта в акватории Севастополя

Россия приостанавливает вывоз продукции с Украины из-за теракта в акватории Севастополя

В субботу рано утром Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта... 29.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-29T18:00+0300

2022-10-29T18:00+0300

2022-10-29T18:21+0300

украина

экономика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/1d/1042321637_0:36:992:594_1920x0_80_0_0_daa2236c3893fd98b17e5d340df21242.jpg

СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя, сообщили в субботу в Минобороны РФ.По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Они представляют собой единый пакет. Первый — меморандум — предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Киеву. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из России сделка пока не работает. Предусматривалось, что сделка прекратит свое действие 19 ноября текущего года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220913/politolog-rasskazal-pochemu-zernovaya-sdelka-raskhoditsya-s-interesami-rossii-1041480112.html

украина

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

украина, экономика, россия