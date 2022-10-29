https://sputnik-abkhazia.ru/20221029/takie-obstoyatelstva-gilmanov-i-akhuba-o-nepreryvnom-meditsinskom-obrazovanii-1042309493.html
Такие обстоятельства: Гильманов и Ахуба о непрерывном медицинском образовании
Такие обстоятельства: Гильманов и Ахуба о непрерывном медицинском образовании
О непрерывном медицинском образовании, о том, как организовать такой процесс в Абхазии в эфире радио Sputnik мнением поделились д.м.н, профессор, завкафедрой... 29.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-29T12:00+0300
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Такие обстоятельства: Гильманов и Ахуба о непрерывном медицинском образовании
Такие обстоятельства: Гильманов и Ахуба о непрерывном медицинском образовании
О непрерывном медицинском образовании, о том, как организовать такой процесс в Абхазии в эфире радио Sputnik мнением поделились д.м.н, профессор, завкафедрой лабораторной диагностики Института дополнительного профобразования Башкирского госмедуниверситета Александр Гильманов и завлабораторией биохимических исследований НИИЭПиТ Абхазии Лариса Ахуба.Непрерывное медицинское образование очень актуально в мире, учитывая, что новинки появляются каждые несколько дней, заметил Гильманов."Классически врачи всегда проходили повышение квалификации раз в пять лет, но при нынешних темпах развития науки и практики, однократного повышения квалификации явно недостаточно. Поэтому во всем мире давно принята несколько иная практика. Повышение квалификации медицинские работники проходили непрерывно. Это ежегодно, как минимум, а иногда и чаще, по несколько раз в год, по мере появления чего-то нового. Конечно, это практика важна для медицины в целом, она позволяет врачам быть в курсе всех последних достижений и было бы очень здорово, если бы она внедрялась также и в Абхазии", - сказал Гильманов.Полная версия беседы в аудиофайле.
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медицина, образование, наука, здравоохранение, коронавирусы, подкасты, аудио
медицина, образование, наука, здравоохранение, коронавирусы, подкасты, аудио
О непрерывном медицинском образовании, о том, как организовать такой процесс в Абхазии в эфире радио Sputnik мнением поделились д.м.н, профессор, завкафедрой лабораторной диагностики Института дополнительного профобразования Башкирского госмедуниверситета Александр Гильманов и завлабораторией биохимических исследований НИИЭПиТ Абхазии Лариса Ахуба.
Непрерывное медицинское образование очень актуально в мире, учитывая, что новинки появляются каждые несколько дней, заметил Гильманов.
"Классически врачи всегда проходили повышение квалификации раз в пять лет, но при нынешних темпах развития науки и практики, однократного повышения квалификации явно недостаточно. Поэтому во всем мире давно принята несколько иная практика. Повышение квалификации медицинские работники проходили непрерывно. Это ежегодно, как минимум, а иногда и чаще, по несколько раз в год, по мере появления чего-то нового. Конечно, это практика важна для медицины в целом, она позволяет врачам быть в курсе всех последних достижений и было бы очень здорово, если бы она внедрялась также и в Абхазии", - сказал Гильманов.
Полная версия беседы в аудиофайле.