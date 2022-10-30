https://sputnik-abkhazia.ru/20221030/kubok-prezidenta-abkhazii-po-konnomu-sportu-razygrali-na-bzybskom-ippodrome-1042325535.html
"Кубок президента Абхазии" по конному спорту разыграли на Бзыбском ипподроме
"Кубок президента Абхазии" по конному спорту разыграли на Бзыбском ипподроме
Общий призовой фонд Республиканского турнира по конному спорту "Кубок президента Абхазии" составил 1,7 миллиона рублей. 30.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-30T10:30+0300
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СУХУМ, 30 окт – Sputnik, Бадри Есиава. "Кубок президента Абхазии" по конному спорту разыграли на Бзыбском ипподроме в субботу 29 октября, рассказал корреспонденту Sputnik главный судья Федерации конного спорта Абхазии Джарназ Бения.Он уточнил, что соревнования проводились в дисциплинах: В метании дротиков противостояли друг другу команда из села Куланырхуа и наездники из фирмы "АПХ" - ученики коневладельца Павла Ардзинба. Со счетом 7:6 "АПХ" одолела соперников. В конном футболе эти команды вновь встретились на поле, но в этот раз победу со счетом 8:6 одержали выходцы из Куланырхуа.В заезде на 1400 метров на чистокровных скакунах за приз посла Российской Федерации в Абхазии Михаила Шургалина первое место завоевал Джубей Авидзба. Лошадь по кличке Седа принадлежит президенту Федерации конного спорта Абхазии Милору Шулумба.В заезде рожденных в Абхазии скакунов чистокровных пород на два километра, за приз памяти первого президента страны Владислава Ардзинба первым финишировал жокей Юрий Кулинич на Огнемете, владелец которого Милор Шулумба из Пицунды.Приз президента Абхазии Аслана Бжания в заезде на 2400 метров среди чистокровных пород достался наезднику Михаилу Симанкину на коне Дискотека Юн, который принадлежит Беслану Абхазава из села Кутол.Дмитрий Кардия стал обладателем приза памяти второго президента Абхазии Сергея Багапш на рысаке по кличке Нарт, хозяин которого Алмасхан Хишба из Пицунды.По словам Бения, общий призовой фонд соревнований составил один миллион 700 тысяч рублей. По 100 тысяч рублей из них выделили местные сотовые компании и на 50 тысяч рублей фонд пополнил любитель конного спорта Инал Айба из Пицунды.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211017/dopolnitelnoe-vremya-golandziya-o-razvitii-konevodstva-v-abkhazii--1035893493.html
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спорт, абхазия, скачки
"Кубок президента Абхазии" по конному спорту разыграли на Бзыбском ипподроме
10:30 30.10.2022 (обновлено: 10:57 30.10.2022)
Общий призовой фонд Республиканского турнира по конному спорту "Кубок президента Абхазии" составил 1,7 миллиона рублей.
СУХУМ, 30 окт – Sputnik, Бадри Есиава. "Кубок президента Абхазии" по конному спорту разыграли на Бзыбском ипподроме в субботу 29 октября, рассказал корреспонденту Sputnik главный судья Федерации конного спорта Абхазии Джарназ Бения.
Он уточнил, что соревнования проводились в дисциплинах:
пять заездов на дистанции.
В метании дротиков противостояли друг другу команда из села Куланырхуа и наездники из фирмы "АПХ" - ученики коневладельца Павла Ардзинба. Со счетом 7:6 "АПХ" одолела соперников. В конном футболе эти команды вновь встретились на поле, но в этот раз победу со счетом 8:6 одержали выходцы из Куланырхуа.
В заезде на рожденных в республике двухлетних скакунах памяти погибших в Отечественной войне народа Абхазии, на дистанции в 1400 метров, первое место занял жокей Дмитрий Кардия на лошади по кличке Аврора, принадлежащей Вячеславу Айба из села Отхара.
В заезде на 1400 метров на чистокровных скакунах за приз посла Российской Федерации в Абхазии Михаила Шургалина первое место завоевал Джубей Авидзба. Лошадь по кличке Седа принадлежит президенту Федерации конного спорта Абхазии Милору Шулумба.
В заезде рожденных в Абхазии скакунов чистокровных пород на два километра, за приз памяти первого президента страны Владислава Ардзинба первым финишировал жокей Юрий Кулинич на Огнемете, владелец которого Милор Шулумба из Пицунды.
Приз президента Абхазии Аслана Бжания в заезде на 2400 метров среди чистокровных пород достался наезднику Михаилу Симанкину на коне Дискотека Юн, который принадлежит Беслану Абхазава из села Кутол.
Дмитрий Кардия стал обладателем приза памяти второго президента Абхазии Сергея Багапш на рысаке по кличке Нарт, хозяин которого Алмасхан Хишба из Пицунды.
"Несмотря на то, что вчера была суббота – свадебный день, людей на соревнованиях было много. Думаю, что пришло около трех тысяч человек. Присутствовал президент страны, вице-президент, глава президентской администрации, все главы районов и около десяти депутатов Парламента, а также коннозаводчики из России. Все прошло в приятной обстановке и без эксцессов", - подчеркнул Бания.
По словам Бения, общий призовой фонд соревнований составил один миллион 700 тысяч рублей. По 100 тысяч рублей из них выделили местные сотовые компании и на 50 тысяч рублей фонд пополнил любитель конного спорта Инал Айба из Пицунды.