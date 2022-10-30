https://sputnik-abkhazia.ru/20221030/pogoda-v-abkhazii-na-ponedelnik-31-oktyabrya-1042329760.html

Погода в Абхазии на понедельник 31 октября

Погода в Абхазии на понедельник 31 октября

Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять прохождение холодного атмосферного фронта с севера. 30.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-30T13:35+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 30 окт – Sputnik. В понедельник, 31 октября, ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь разной интенсивности, гроза, местами град, в горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +19°С.Волнение морской воды умеренное и слабое, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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2022

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погода в абхазии