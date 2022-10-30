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Погода в Абхазии на понедельник 31 октября
Погода в Абхазии на понедельник 31 октября
Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять прохождение холодного атмосферного фронта с севера. 30.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-30T13:35+0300
2022-10-30T13:35+0300
2022-10-30T13:54+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 30 окт – Sputnik. В понедельник, 31 октября, ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь разной интенсивности, гроза, местами град, в горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +19°С.Волнение морской воды умеренное и слабое, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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погода в абхазии
Погода в Абхазии на понедельник 31 октября
13:35 30.10.2022 (обновлено: 13:54 30.10.2022)
Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять прохождение холодного атмосферного фронта с севера.
СУХУМ, 30 окт – Sputnik. В понедельник, 31 октября, ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь разной интенсивности, гроза, местами град, в горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +10°С до +15°С.
Температура морской воды +19°С.
Волнение морской воды умеренное и слабое, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.